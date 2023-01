Spanischer Schlussspurt: PSG besteht bei Drittligist Chateauroux

Paris St. Germain ist mit einer B-Elf der Einzug ins Sechzehntelfinale der Coupe de France gelungen. Bei Drittligist LB Chateauroux tat sich der französische Meister lange schwer.

Die Vorzeichen vor Anpfiff waren klar: PSG war der Favorit gegen Drittligist LB Chateauroux - dass beim Galtier-Team einige Stammspieler sowie das Sturmtrio Messi, Mbappé und Neymar in der Startaufstellung fehlten, änderte nichts daran.

Ekitikes frühe Führung - Navas beim 1:1 machtlos

Und so ging es auch los: Der französische Meister machte Druck und ging früh nach einem schönen Schuss von Ekitike in Führung (13.). Im Anschluss jedoch spielte sich der Hauptstadtklub nicht gerade viele Chancen heraus. Zu allem Überfluss fälschte Bitshiabu einen Ntolla-Schuss hinter Navas ins eigene Tor ab (37.).

Carlos Soler erlöst PSG, Juan Bernat setzt den Schlusspunkt

Fortan war der Außenseiter gut in der Partie, während PSG sich lange schwertat. Erst in der Schlussphase folgten die entscheidenden Treffer: Carlos Soler per Abstauber nach einer schönen Parade von Keeper Delecroix (78.) und in der Nachspielzeit der ehemalige Bayern-Spieler Juan Bernat (90.+1) per Direktabnahme sorgten für den etwas glücklichen 3:1-Endstand.

PSG zieht in das Sechzehntelfinale des französischen Pokals ein, auch weil zwei Spanier am Ende trafen und mit Fabian ein weiterer das letzte Tor des Abends aufgelegt hatte.

Nach der 1:3-Auswärtspleite beim RC Lens in der Ligue 1 ist Paris St. Germain am 11. Januar (21 Uhr) im Heimspiel gegen Angers SCO gefordert.