Füchse mit perfekter Ausbeute in die Hauptrunde

Die Füchse Berlin feierten beim 36:31 (17:14) bei Chambery Savoie den fünften Sieg und im fünften Spiel. Der Einzug in die Hauptrunde mit maximaler Punktausbeute steht damit fest.

Die Füchse kamen vor über 3000 Zuschauern gut ins Spiel und so hieß es nach neun Minuten bereits 7:4 - ein Vorsprung, den die Berliner über die gesamte Spielzeit nicht mehr aus der Hand gaben. In die Pause ging es nach zwischenzeitlicher Fünf-Tore-Führung mit einem 17:14. "Wir kommen echt gut ins Spiel und führen schnell mit drei bzw. vier Toren, was wir über das Spiel halten können", sagte Moritz Sauter, der mit acht Treffern bester Schütze war.

Auch nach dem Wechsel kam Chambery nicht mehr dran, sodass die Füchse den Sieg letztlich ungefährdet nach Hause brachten. Durch den 36:31-Auswärtssieg steht zudem fest, dass die Berliner in Gruppe G mit der maximalen Ausbeute von vier Punkten in die Hauptrunde einziehen. Am kommenden Dienstag geht es zum Abschluss noch gegen das punktlose Team von HC Izvidac (Bosnien-Herzegowina).

European League Gruppe G

"Wir sind sehr glücklich mit dem Sieg und vor allem auch wie wir gespielt haben", wird Coach Jaron Siewert auf der Website des Klubs zitiert. "Wir hatten großen Respekt vor Chambery, schon das Hinspiel war sehr schwer. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, heute haben vor allem unsere jungen Spieler überzeugt."

"Es hat heute sehr viel Spaß gemacht, wir Jungs kennen uns schon ewig", kommentierte Sauter den überzeugenden Auftritt des ehemaligen Füchse-Nachwuchses.

Chambery Savoie - Füchse Berlin 31:36 (14:17)

Tore für Chambery: Skube (6), Vanegue (4), Anquetil (4/1 Siebenmeter), Costoya (4), Cesar Rodrigues(3), Richert (3), Tremey (2), Brouzet (2), Jonsson (2), Paturel (1/1)

Füchse Berlin: Sauter (8), Darj (7), Lichtlein (5), Langhoff (5), Freihörfer (4), Av Teigum (3), Lindberg (1/1), Nowak (1), Kopljar (1), Marsenic (1)

Zuschauer: 3194