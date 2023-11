Chaibi entwickelt sich zum Frankfurter Panzerknacker

Neuzugang Fares Chaibi entwickelt sich bei der Eintracht mehr und mehr zum Panzerknacker. Mit seinem Traumtor beim 1:0-Auswärtssieg in Helsinki war er nicht zum ersten Mal entscheidend an einer Frankfurter Führung beteiligt.

Übung macht den Meister. Diese alte Weisheit bestätigt sich auch bei Fares Chaibi. Dem 20-Jährigen gelang am Donnerstagabend in der finnischen Hauptstadt nicht irgendein glücklicher Sonntagsschuss in den Winkel. Nein, es war viel mehr Können als Glück, als der zehn Millionen Euro schwere Neuzugang aus Toulouse in der 31. Minute vom linken Strafraumeck aus abzog und den Ball gefühlvoll wie wuchtig ins lange Eck schlenzte. "Schon im Abschlusstraining hat er genau dieses Tor geschossen und den Ball in den Winkel geschweißt", erzählt Trainer Dino Toppmöller.

Ein Fachmann für Standards und Distanzschüsse

Noch bevor Chaibi bei der Eintracht überhaupt unterschrieben hatte, hörte man hinter vorgehaltener Hand, dass da ein ausgewiesener Fachmann für Distanzschüsse und Standardsituationen kommen soll. Diesem Ruf wurde er in den gerade einmal zehn Wochen seit seiner Verpflichtung bereits mehrfach gerecht.

Als sich die Eintracht kürzlich im DFB-Pokal-Spiel bei Viktoria Köln (2:0) schwertat, war sein Eckball der Türöffner zum 1:0. Beim 2:1-Erfolg gegen Aberdeen fiel nach einer Chaibi-Ecke das erlösende Siegtor. Im Auswärtsspiel bei Union Berlin (3:0) fiel das 1:0 nach einem Freistoß des Youngsters, wobei da ein gewisses Spielglück nötig war.

Beim 6:0 im Heimspiel gegen Helsinki schoss die SGE zwei Tore nach Chaibi-Ecken, wobei die Führung aus einem Strafstoß resultierte. Sein erstes Bundesligator erzielte er Tage später beim Spektakel gegen Borussia Dortmund (3:3). Auch aus dem Spiel heraus glänzte Chaibi bereits als Assistgeber: Beim 3:1-Sieg in Hoffenheim legte er das zweite und das dritte Tor auf. Wettbewerbsübergreifend steht er bereits bei sieben Scorerpunkten. Speziell mit seinen gefährlichen Standards und Schüssen aus der zweiten Reihe kann er in engen Spielen auch künftig der entscheidende Mann sein, um den gegnerischen Panzer zu knacken.

Toppmöller staunt über die rasche Integration

"Es ist erstaunlich, wie schnell er sich integriert hat", sagt Toppmöller. Schließlich spreche Chaibi kein Deutsch und nur schlecht Englisch. Umso hilfreicher ist es, dass der Trainer selbst sehr gut auf Französisch parliert. Schon jetzt ist Chaibi nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken, was längst nicht nur an dessen Qualitäten bei Distanzschüssen und Standards liegt.

Chaibi ist ein glänzender Techniker und entsprechend prädestiniert, um auch auf engem Raum Lösungen zu finden und mit seinen Mitspielern zu kombinieren. Zudem kann das "Schlitzohr" (Kevin Trapp) in der Offensive flexibel eingesetzt werden. Meist agiert er im offensiven Halbraum hinter Neuner Omar Marmoush, mit dem er sich auf und außerhalb des Platzes blendend versteht.

Ich habe mir zugetraut, den Ball so zu treffen. Dass es wirklich geklappt hat, ist umso schöner. Fares Chaibi

In Helsinki baute Toppmöller hingegen auf ein 4-1-4-1 und setzte den umtriebigen Chaibi auf dem linken Flügel ein. "Vergangenes Jahr habe ich in Toulouse auf einer ähnlichen Position gespielt. Ich konnte öfter von der linken Seite nach innen gehen und abziehen. Ich habe mir zugetraut, den Ball so zu treffen. Dass es wirklich geklappt hat, ist umso schöner", wird der Spieler auf der Vereinshomepage zitiert.

Eine glänzende Prognose

Toppmöller schwärmte schon, als Chaibi am 30. August als Neuzugang vorgestellt wurde (Vertrag bis 2028). Obwohl der Streik von Randal Kolo Muani an diesem Tag alles überlagerte, merkte man dem Coach die Freude über Chaibis Verpflichtung an. "Fares ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der auf der Achter- und der Zehnerposition spielen kann. Er bewegt sich sehr gut zwischen den Linien und kann auch im 4-3-3 am Flügel spielen, dann zieht er aber eher nach innen", erläuterte der Trainer.

Außerdem hob er Chaibis "Gespür für Räume" und den "sehr guten Abschluss aus der Distanz" hervor. Voller Überzeugung betonte Toppmöller: "Das ist ein sehr guter Fußballer, der uns mit Sicherheit extrem weiterhelfen wird." Eine in jederlei Hinsicht zutreffende Prognose. Vielleicht sollte man den Trainer demnächst heimlich nach den Lottozahlen fragen …