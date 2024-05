Carros Kampfansage gen München

Nach dem Triumph ist vor dem neuen Ziel. Dem Gewinn des DFB-Pokals ließ Geschäftsführer Fernando Carro noch in der Nacht zum Sonntag eine Kampfansage Richtung München folgen.

Aus Berlin berichten Stephan von Nocks und Leon Elspaß

Im Club Theater Berlin am Potsdamer Platz feiert die Bayer-Familie nach dem 1:0-Sieg im Finale des DFB-Pokals gegen Kaiserslautern das Double und eine auf nationaler Ebenen makellose Saison. In der Bundesliga und DFB-Pokal hat der Werksklub keines seiner 40 Spiele verloren - eine einmalige Bilanz in der Geschichte der Bundesliga.

Um 0.36 Uhr traf Ferando Carro an der Location ein, in der nicht nur die Bayer-Profis, sondern auch Spielerinnen der Frauen-Bundesligamannschaft, Sponsoren und VIPs eine grandiose Spielzeit begossen.

Angesichts des Doubles fiel das Resümee des 57-jährigen Spaniers dementsprechend euphorisch aus, der von einer "sensationellen Saison, die fast perfekt war", sprach, "zum ersten Mal in der Geschichte die Schale zu haben und dann das Endspiel in Berlin zu gewinnen - das ist das i-Tüpfelchen auf dieser Saison." Jetzt werde "gefeiert, bis die Körper nicht mehr können."

Aus Vizekusen ist Titelkusen geworden

Und das völlig zurecht. Aus Vizekusen ist Titelkusen geworden. Der ewige Zweite hat gleich zwei Trophäen auf einmal abgeräumt. Diese stellen Belohnung und Ansporn zugleich dar, wie Carro betonte.

"Wenn man in der Geschichte zwei Titel geholt hat und nun in einem Jahr wieder zwei Titel, ist es natürlich schon etwas besonderes. Wir haben dafür sehr hart gearbeitet, viel getan, viele Entscheidungen getroffen, die anscheinend nicht so falsch waren", bilanzierte der Klub-Boss.

Doch der aktuelle Erfolg soll ein nachhaltiger werden. "Man ist sehr glücklich, muss aber auf dem Niveau bleiben. Von daher hört es hier nicht auf, sondern wir müssen weitermachen und versuchen, auf dem Niveau zu bleiben. Das werden wir auch tun", kündigte Carro an.

Und für den Quereinsteiger, der Manager bei Bertelsmann war, bevor er 2018 die Geschäfte bei Bayer 04 übernahm, zählt nur das Maximum. "Das Ziel ist immer, ganz oben zu stehen", betonte Carro und richtete dann eine Kampfansage gen München. "Die Bayern sind natürlich von der Geschichte her das stärkste Team in Deutschland, wir wollen ihnen auf jeden Fall zumindest Paroli bieten können." Zumindest.