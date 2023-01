Carrera geht nach Zwickau und bringt "Spielrhythmus" mit

Zwei Tage vor dem wegweisenden Kellerduell in Halle hat der FSV Zwickau auch nochmal in der Defensive nachgebessert: Nico Carrera kommt auf Leihbasis von Holstein Kiel.

Nachdem der FSV Zwickau einen Fehlstart mit zwei Niederlagen in das neue Jahr hingelegt hat, haben die abstiegsbedrohten Schwäne ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Nico Carrera kommt von Holstein Kiel und wird bis zum Saisonende ausgeliehen.

Der Innenverteidiger, der vertraglich bis 2025 an die Störche gebunden ist, soll die wackelnde Defensive des Drittligisten stabilisieren. Carrera, der US-amerikanische und mexikanische Wurzeln hat, wurde beim FC Dallas ausgebildet und kam im Sommer 2020 nach Kiel. Dort lief er zunächst in der zweiten Mannschaft auf, empfahl sich aber schnell für das Profiteam und gab in der vergangenen Saison sein Zweitliga-Debüt (zwei Einsätze).

In dieser Spielzeit war der 20-Jährige Stammspieler in der Regionalliga-Mannschaft der KSV und soll nun eine Liga höher Spielpraxis sammeln. "Wir sind davon überzeugt, dass es für Nico Carreras Entwicklung der richtige Schritt ist, bis zum Saisonende in die Dritte Liga zu wechseln", erklärt Kiels Geschäftsführer Uwe Stöver den Wechsel. Zwickaus Sportchef Toni Wachsmuth betont: "Nico stand bei Holstein Kiel komplett im Profikader und absolvierte in der Regionalligamannschaft alle Spiele, so dass er auch einen Spielrhythmus mitbringt."

Der FSV Zwickau steckt momentan in der Abstiegszone der 3. Liga fest. Die sportliche Führung hatte Cheftrainer Joe Enochs nach dem 1:3 beim TSV 1860 München das Vertrauen für die kommende Kellerpartie in Halle ausgesprochen und zugleich die Freigabe für Neuzugänge erteilt.

Am Dienstag hatten die Sachsen mit Jan-Marc Schneider einen neuen Offensivmann vorgestellt.