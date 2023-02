Capretti: "Es war eine Entscheidung für Udogu"

Der FC Ingolstadt 04 feilt in den aktuellen Trainingseinheiten nicht nur weiter an seiner Standardschwäche. Im Vorfeld auf das Heimspiel am Samstag gegen Rot-Weiss Essen sucht Trainer Guerino Capretti weiter nach einer Lösung für die Baustelle Linksverteidiger.

Trotz des 4:3-Auswärtssieges in Saarbrücken ist beim FC Ingolstadt nicht alles Gold was glänzt. Die vielen Gegentore bereiten Kopfzerbrechen. Nach der Winterpause blieb die Schanzer Weste in sechs Begegnungen kein einziges Mal unbefleckt. Pro Partie kassierte der FCI 2,6 Treffer, was in Summe 16 Gegentore ausmacht.

Selbst der Trainerwechsel konnte dieses Manko nicht gleich beheben. Im Gegenteil, seit diesem Zeitpunkt gesellt sich eine akutes Standardproblem hinzu: sieben Gegentore in drei Spielen. Aus diesem Grund lässt Guerino Capretti in den Trainingseinheiten verstärkt ruhende Bälle trainieren - und bastelt auch weiter an der Viererkette. Auf seiner Suche nach der Idealformation hat er scheinbar die linke Seite als Problemzone ausgemacht. Kein Wunder, da zuletzt gegen Saarbrücken die beiden etatmäßigen Kräfte Dominik Franke und Calvin Brackelmann gar nicht im Kader auftauchten. "Dominik hat sich am Spieltag krankheitsbedingt abgemeldet und Calvin stand aufgrund seiner Verhärtung aus dem Osnabrück-Spiel nicht zur Verfügung", reichte der FCI-Trainer als Erklärung nach. Statt der bekannten Namen feierte Rechtsverteidiger David Udogu (20) auf ungewohnter Position seine Startelfpremiere.

Experiment mit Udogu geht schief

"Es war eine Entscheidung für Udogu", erklärt Capretti, der aber im gleichen Atemzug einräumt, dass der Youngster "zu Beginn teilweise gewisse Probleme hatte". Ein mutiges Experiment, das schiefging und zur Folge hatte, dass der Coach noch während der Partie umstellen musste. "Da Marcel Costly die Position auf der linken Seite in der Vergangenheit auch schon bekleidet hat, hatte ich beim Seitenwechsel ein richtig gutes Gefühl und diesen Tausch daraufhin vollzogen. Dadurch konnte David auf der rechten Seite das Spiel mit seinem starken Fuß eröffnen" erklärt der Coach seine Überlegungen für die Umstellung auf den Außenverteidigerpositionen.

Ob Costly gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut auf links aushelfen muss, hängt davon ab, ob Franke und Brackelmann wieder zur Verfügung stehen. Letzteren macht seine Muskelverhärtung noch immer zu schaffen. Sollte Brackelmann tatsächlich weiter ausfallen, würde auch eine wertvolle Alternative für die Innenverteidigung wegbrechen. Dort muss ebenfalls umgestellt werden, da Kapitän Tobias Schröck wegen seiner 5. Gelben Karte gesperrt fehlt. Hier hat Capretti noch Nikola Stevanovic in der Hinterhand, der aktuell wohl die naheliegendste Option für die vakante Stelle an der Seite von Visar Musliu ist.