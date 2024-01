Draisaitls Oilers: Kanadischer Rekord in der "Battle of Alberta"

Der Oilers-Express ist derzeit nicht aufzuhalten: Mit 3:1 siegte Edmonton bei den Calgary Flames - der 13. Erfolg in Serie. Nie gewann ein kanadisches Team in der NHL häufiger am Stück.

Den alten Rekord für Kanada hielten die Montreal Canadiens aus der Saison 1967/68 mit zwölf Siegen. Bis zum NHL-Rekord von 17 fehlen den Edmonton Oilers damit nur noch vier - aufgestellt haben ihn die Pittsburgh Penguins 1992/93. Überhaupt gab es bislang nur sechs längere Serien als die aktuelle vom Team des deutschen Superstars Leon Draisaitl.

Das Erfolgsrezept in der berüchtigten "Battle of Alberta" ähnelte dem der vergangenen Wochen: Anders als in früheren Jahren können sich die Oilers auf ihre stabile Defensive verlassen und kassierten zum elften Mal hintereinander nicht mehr als zwei Gegentore. In der Offensive verzweifelten sie im ersten Drittel zunächst am überragenden Flames-Goalie Dan Vladar, der mehrere Hochkaräter entschärfte. Chancenlos war er nur, als Ryan McLeod frei vor ihm auftauchte und die Oilers-Führung erzielte (16.). Die Flames antworteten schnell im Mitteldrittel, spielten einen 3:1-Konter perfekt aus, den Verteidiger MacKenzie Weegar vollendete (22.).

Kurz vor Schluss: Hyman erzielt sein 28. Tor

Im Schlussabschnitt benötigten die Oilers Frechheit und Glück zur erneuten Führung: Routinier Sam Gagner schlenzte den Puck von hinter dem Tor auf Vladar, von dessen Handschuh der Puck an den Pfosten und von dort ins Tor sprang. Defensiv ließ Edmonton - die Superstars Connor McDavid und Draisaitl blieben ohne Scorerpunkt - nichts mehr zu. Auch dank des erneut souveränen Torwarts Stuart Skinner, der mit seinem zehnten Sieg hintereinander den Rekord von Oilers-Legende Grant Fuhr (1985-86) einstellte. Zach Hyman stellte mit einem Solo ins "Empty Net" 35 Sekunden vor dem Ende den Endstand her, der 28. Treffer des Toptorjägers der Oilers.

Die Oilers bleiben mit dem Sieg Dritter in der Pacific Division. In den drei Heimspielen gegen Columbus, Chicago und Nashville vor dem Allstar-Break bietet sich ihnen die Gelegenheit, ihre Rekordserie auszubauen.

Vorlagen von Sturm und Peterka

Derweil verlor JJ Peterka mit 1.3 gegen die Tampa Bay Lighning, auch wenn der Deutsche per Assist am einzigen Sabres-Treffer beteiligt war. Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators den Winnipeg Jets mit 1:2 in der Overtime. Nico Sturm feierte mit den San Jose Sharks beim 5:3 gegen Anaheim einen seltenen Sieg und steuerte wie Peterka eine Vorlage bei. Derweil hat Colorados Superstar Nathan MacKinnon mit nun 77 Scorerpunkten die Führung in diesem Ranking von Tampas Nikita Kucherov übernommen.