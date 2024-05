BVB räumt auch finanziell ab - und es winkt noch ein zweites Finale

Welch Goldgrube die Champions League ist, merkt gerade auch der BVB. Bei einem Finalsieg wäre noch einiges mehr drin.

Bis vor kurzem mussten Borussia Dortmunds Verantwortliche noch fürchten, dass ihr Budget vor der neuen Saison stark eingeschränkt sein würde. Doch nun können sie sich vor Millionen-Einnahmen kaum noch retten: Die Qualifikation für die "neue", noch lukrativere Champions League ist auch als Tabellenfünfter der Bundesliga bereits sicher, und der diesjährige Lauf im wichtigsten Europapokal will einfach nicht enden.

Durch den nächsten 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain hat der BVB schon jetzt mehr als 100 Millionen Euro sicher - und es ist noch mehr drin. Auf vier Säulen beruhen in dieser Saison letztmals die Gelder, die die UEFA an die Champions-League-Teilnehmer ausschüttet:

Startgeld: Der BVB erhielt wie die anderen 31 Klubs, die es in die Gruppenphase schafften, 15,64 Millionen Euro.

Koeffizienten-Rangliste: Für seinen UEFA-Koeffizienten zu Saisonbeginn, der nach dem Europapokal-Abschneiden in den vorangegangen fünf Jahren berechnet wird, strich Dortmund fixe 27,29 Millionen Euro ein.

Erfolgsabhängige Prämien: Drei Siege und zwei Remis in der Gruppenphase brachten dem BVB insgesamt 10,26 Millionen Euro ein, der Einzug ins Achtelfinale wurde mit 9,6 Millionen Euro belohnt, der ins Viertelfinale mit 10,6 Millionen Euro, der ins Halbfinale mit weiteren 12,5 Millionen Euro und der ins Finale noch einmal mit 15,5 Millionen Euro. Macht zusammen 58,46 Millionen Euro.

Marktpool: Gemäß dem jeweiligen Wert des nationalen Fernsehmarktes schüttet die UEFA anteilig insgesamt 300,3 Millionen Euro aus. Je relevanter ein TV-Markt ist, desto mehr Geld erhält ein Klub dieses Landes, wobei auch eine Rolle spielt, wie sich dieser für die Champions League qualifiziert hat, wie viele Teams ein Verband stellt und wie weit diese kommen. Was die Dortmunder über den Marktpool einnehmen, wird daher erst am Saisonende feststehen. In der vergangenen Saison hatten sie 13,8 Millionen Euro verdient, obwohl sie bereits im Achtelfinale am FC Chelsea gescheitert waren (1:0/0:2).

Inter hatte als Finalist 2022/23 nur das fünftmeiste Geld erhalten

Die Gelder aus Startgeld, Koeffizienten-Rangliste und Prämien ergeben zusammen bereits 101,39 Millionen Euro, zu denen noch die Marktpool-Millionen und Einnahmen aus sechs Heimspielen kommen. Gewinnt der BVB am 1. Juni das Finale in Wembley, streicht er zwar "nur" weitere 4,5 Millionen Euro ein, qualifiziert sich aber für ein weiteres lukratives Finale: den UEFA-Supercup gegen den Europa-League-Sieger. Auch hier ist ein deutsches Duell - gegen Bayer 04 Leverkusen - möglich.

Im Vorjahr hatte Champions-League-Sieger Manchester City aus den vier Säulen 134,94 Millionen Euro generiert, der BVB 73,54 Millionen Euro. Das Beispiel Inter Mailand zeigt allerdings, dass eine starke Saison sich nicht zwingend 1:1 in der Geld-Rangliste abbilden lässt: Der Vorjahresfinalist war mit 101,29 Millionen Euro dort hinter ManCity, Real Madrid, dem FC Bayern und PSG nur Fünfter geworden, weil die anderen, früher ausgeschiedenen Klubs in den Bereichen Marktpool, Koeffizient und auch Gruppenphasen-Prämien stärker abschnitten. Zur neuen Saison werden vergangene Erfolge weniger wichtig.