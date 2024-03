BVB-Leak durch FC 24? Sondertrikot wohl in Spiel-Daten aufgetaucht

Borussia Dortmund feiert am 2. April das 50-jährige Jubiläum seines Stadions. Zu diesem Anlass soll ein Sondertrikot erscheinen, dessen Design durch EA SPORTS FC 24 nun wohl geleakt worden ist.

Es wäre schon der zweite Trikot-Leak in Verbindung mit EA SPORTS FC 24, nachdem der offizielle Trailer im vergangenen Juli den Leverkusener Dress für die Saison 2023/24 vorzeitig preisgegeben hatte. Damals war Florian Wirtz im noch unveröffentlichten Jersey zu sehen - nun ist es Emre Can. Den Entwickler träfe diesmal allerdings nicht dieselbe Schuld wie noch vor acht Monaten. Die mutmaßlichen Leaks sollen den Spiel-Daten entstammen, das Trikot ist in FC 24 regulär noch nicht erhältlich.

Die Ruhrnachrichten hatten schon im Dezember berichtet, dass Borussia Dortmund ein Sondertrikot anlässlich des 50-jährigen Stadion-Jubiläums plane. In den Wochen und Monaten danach mehrten sich die Gerüchte um das Design. Die Webseite Footy Headlines, die unter anderem für Trikot-News bekannt ist, gab erst vor einigen Tagen bekannt, aus welchen stilistischen Eckpfeilern sich der Geburtstags-Dress des BVB zusammensetzen soll. Die FC-24-Leaks decken sich mit den Anhaltspunkten.

Kritik an der Trainingsleibchen-Optik

Laut der kursierenden Screenshots aus der Fußball-Simulation sollen Flanken, Ärmel und Kragen des Sondertrikots in Gelb gehalten werden. Den Großteil des Torsos nehmen wohl Teile des Signal Iduna Park - ehemals Westfalenstadion - in zwei verschiedenen Grautönen ein. Die Leaks haben nicht nur in der FC-24-Community für Aufsehen gesorgt, auch diverse BVB-Anhänger diskutieren in den sozialen Netzwerken inzwischen über das mutmaßliche Design des Jubiläums-Jerseys.

So soll das BVB-Jubiläumstrikot laut FC-24-Leaks aussehen. X/@gabumnn

Während einige Fans durchaus angetan scheinen, kritisieren viele die Abgrenzung zwischen gelben und grauen Parts. Dadurch erhalte der wichtigste Abschnitt - die zentralen Stadion-Fragmente - die Optik eines Trainingsleibchens. Ob sich die Leaks zum Dortmunder Sondertrikot tatsächlich bewahrheiten, werden die kommenden Wochen zeigen. Gerüchten zufolge sollen die BVB-Profis den Spezial-Dress am 6. April im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart tragen.

nas

Die Rückenansicht des mutmaßlichen Sondertrikots. X/@gabumnn