TOTW 26 in FC 24: Weltmeister-Macher und Bayern-Knipser auf Rekordkurs

FC 24: Das 26. Team of the Week

Harry Kane sammelte am vergangenen Spieltag satte fünf Scorerpunkte - Luka Modric hingegen keinen einzigen. Dennoch sind beide im Team of the Week 26 für EA SPORTS FC 24 vertreten. Welche Spieler erhalten nach Top-Leistungen die restlichen neuen Inform-Karten? kicker eSport/EA SPORTS