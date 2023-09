BVB in der Champions League ohne Meunier und Morey

Borussia Dortmund hat seinen Kader für die Gruppenphase der Champions League bekanntgegeben. Es fehlen unter anderem zwei Rechtsverteidiger.

Eine Überraschung ist es nicht mehr, auch wenn der Name auf der internationalen Bühne immer noch bekannt ist: Das Aufgebot von Borussia Dortmund für die Gruppenphase der Champions-League kommt ohne Rechtsverteidiger Thomas Meunier aus. Der Belgier, der am Dienstag seinen 32. Geburtstag feiert und in seiner langen Karriere 34 Spiele in der Königsklasse bestritt, ist derzeit verletzt und besitzt auch darüber hinaus keine sportliche Perspektive beim BVB.

Auch Mateu Morey steht nicht im Aufgebot. Der Spanier, ebenfalls Rechtsverteidiger, musste vergangene Woche einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Seit seiner schweren Knieverletzung im Mai 2021 kommt der 23-Jährige nicht mehr auf die Beine, seit Beginn der Vorbereitung ist es bereits der zweite Ausfall. Zwischenzeitlich hatte Morey beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Bochum (1:1) zumindest im Kader gestanden, auf einen Einsatz für die Profis wartet er weiter.

Antonios Papadopoulos und Ole Pohlmann fehlen ebenfalls auf der sogenannten A-Liste. Beide besitzen beim BVB einen Profivertrag, sind aber vor allem für die U 23 in der 3. Liga eingeplant. Zumindest beim gelernten Innenverteidiger Papadopoulos wäre eine Nominierung aber nicht überraschend gewesen, ist der BVB auf dieser Position doch dünn besetzt. Dafür steht Youngster Hendryk Blank auf der B-Liste, weil er die Kriterien für Alter und Jahre der Vereinszugehörigkeit erfüllt.

Bynoe-Gittens auf der B-Liste

Der 19 Jahre alte Verteidiger kann somit von Trainer Edin Terzic ebenso wie Lion Semic (19), Abdoulaye Kamara (18), Guille Bueno (20) oder Samuel Bamba (19) in den jeweiligen Spieltagskader der Gruppen-Begegnungen berufen werden. Auch Jamie Bynoe-Gittens (19), längst etabliertes Mitglied der Profis, steht auf der B-Liste und belegt so keinen Platz der auf 25 Spieler begrenzten A-Liste.

In der anspruchsvoll besetzten Gruppe H der Königklasse trifft Dortmund in seinem ersten Spiel am kommenden Dienstag im Prinzenpark auf Paris St. Germain, die weiteren Gegner sind der AC Mailand und Newcastle United.