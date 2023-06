BVB II zieht Blank und Kirsch hoch

Borussia Dortmund II verstärkt sich zur kommenden Saison aus dem eigenen Stall. Zudem gab es eine Vertragsverlängerung.

Darf sich in der 3. Liga empfehlen: Hendry Blank. IMAGO/Fotografie73

Mit Marian Kirsch und Hendry Blank werden in der kommenden Saison zwei U-19-Spieler in den Kader der zweiten Mannschaft aufrücken. Im Zuge dessen haben der Torhüter und der Verteidiger Verträge bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, teilte der BVB am Dienstag mit.

Der 19-jährige Kirsch war im Sommer 2021 von Hannover 96 zum BVB gekommen und absolvierte 17 von 18 möglichen Spielen in der A-Junioren-Bundesliga West. Zudem stand der Keeper dreimal in der Youth League auf dem Platz.

Blank, erst 18 Jahre alt, war zur Saison 2019/20 von Bayer Leverkusen in die U 16 des BVB gewechselt. In der A-Junioren-Bundesliga West kommt der Verteidiger auf 15 Einsätze, in der Youth League auf sieben.

Beide Spieler wurden mit der BVB-U-19 in diesem Jahr Westdeutscher Meister. Ab der kommenden Saison dürfen sie sich in der 3. Liga unter Trainer Jan Zimmermann beweisen.

Drei externe Neuzugänge stehen bereits fest

Als externe Neuzugänge hatte der BVB II bereits Franz Roggow (Mittelfeld/vom FC St. Pauli), Felix Irorere (Abwehr/Karlsruher SC) und Justin Butler (Sturm/FC Ingolstadt 04) verpflichtet.

Auf dem Dortmunder Wunschzettel stehen dem Vernehmen nach mindestens vier weitere Verstärkungen. So fahnden die Verantwortlichen nach einem weiteren Innen- und einem Außenverteidiger sowie zwei Stürmern. Die Kaderplanung soll bis zum Trainingsstart am 29. Juni abgeschlossen sein.

Sieben Spieler verabschiedet

Auch in diesem Sommer gibt es bei der Zweitvertretung des BVB einen größeren Umbruch. In Can Özkan, Justin Njinmah, Niklas Lübcke, Aday Ercan, Timo Bornemann, Marco Pasalic und Niklas Dams wurden bereits sieben Spieler verabschiedet, deren Verträge am Ende des Monats auslaufen.

Ostrzinski bleibt

Eine Vertragsverlängerung gab es aber auch. Torhüter Silas Ostrzinski (19) unterschrieb vorzeitig ein neues Arbeitspapier bis zum Sommer 2025. In der abgelaufenen Saison stand der Deutsche A-Juniorenmeister von 2021 zweimal in der 3. Liga und siebenmal in der Youth League auf dem Platz.