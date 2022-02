BVB fliegt ohne Haaland nach Glasgow

Borussia Dortmund muss das 2:4 aus dem Rangers-Hinspiel ohne Erling Haaland drehen. Obwohl der Norweger zuletzt trainiert hatte, fliegt er nicht mit.

Zuletzt keimte Hoffnung auf, als Erling Haaland am Montag ein komplettes Training mit den BVB-Reservisten absolvieren konnte. Das Rückspiel in den Achtelfinal-Play-offs in der Europa League am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt für den Norweger aber wohl zu früh.

Borussia Dortmund ist am Mittwoch jedenfalls ohne seinen Star-Stürmer abgehoben, das 2:4 gegen die Glasgow Rangers muss der Bundesliga-Zweite also in Abwesenheit des schon zuletzt nur auf der Tribüne anwesenden 21-Jährigen drehen. Dafür ist nach muskulären Problemen zumindest wieder Thomas Meunier an Bord.

Dass die Mission Aufholjagd auch ohne Haaland möglich ist, hat der BVB erst am vergangenen Sonntag bewiesen: Beim 6:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach überragte Marco Reus, für die Dortmunder Tore waren insgesamt fünf verschiedene Spieler verantwortlich.

Wer überträgt? Rückspiel Rangers-BVB live in TV und Stream