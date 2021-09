BVB ändert Champions-League-Trikot erneut ab

Borussia Dortmund hat auf die Kritik vieler Anhänger reagiert und das umstrittene Europapokal-Trikot erneut angepasst.

Wie der BVB am Sonntag mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Marco Rose ab dem Heimspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League mit einem schwarz-gelben und damit farblich abgesetzten Vereinswappen auf der Trikotvorderseite auflaufen.

Als die Borussia vor knapp zwei Wochen beim 2:1-Auftaktsieg bei Besiktas Istanbul erstmals das neue Europapokal-Outfit getragen hatte, hatte sie sich den Unmut zahlreicher Fans zugezogen, weil das Ton-in-Ton-Wappen auf der Brust kaum zu sehen gewesen war. Ausrüster "Puma" hatte sich daraufhin entschuldigt.

Der BVB wiederum nahm nach eigenen Angaben "Kontakt mit der UEFA auf und bemühte sich um die Genehmigung einer farblich abgesetzten Logo-Variante". Am Freitagmittag habe der Verband diesem Wunsch entsprochen.

Es ist - vor dem zweiten Spiel - bereits die zweite Änderung am Europapokal-Trikot. Das ursprüngliche, schon vor Monaten geleakte Jersey hatte gar kein Vereinsemblem enthalten und war entsprechend scharf von Fanseite kritisiert worden. Daraufhin hatte der BVB das Trikot mit dem transparenten Logo versehen lassen.