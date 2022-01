Butzen: "Die Frage ist, ob wir genug Körner haben"

Trotz personeller Sorgen hat der FSV Zwickau am Sonntag mit einem 3:1-Sieg beim SV Meppen überrascht. Vor dem zweiten Teil der englischen Woche stellen sich jedoch neue Fragen.

Ein Corona-Ausbruch hatte dem FSV vor dem Gastspiel im Emsland Sorgen bereitet. Der hatte schon den Ausfall des Jahresauftakts gegen Viktoria Köln zur Folge (verschoben auf den 8. Februar), gegen den SVM war Cheftrainer Joe Enochs immer noch zur Improvisation gezwungen - allerdings mit Erfolg. Zwei Youngster nutzten die Gunst der Stunde: Luca Horn (Torschütze zum frühem 1:0, kicker-Note 2) auf der linken und Marius Hauptmann (kicker-Note 2,5) auf der rechten Außenbahn, die maßgeblichen Anteil am ersten Sieg nach fünf vergeblichen Anläufen hatten.

"Nicht nur diese beiden Jungs, sondern das gesamte Team ist an die Leistungsgrenze gegangen. Das war überragend", freute sich Enochs im Anschluss. "Es war ein hartes Stück Arbeit." Was den US-Amerikaner besonders freute: Sein Team ließ sich vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus der Bahn werfen, überstand auch im zweiten Durchgang schwierige Phasen: "Ich glaube, am Ende ist das 2:1 und 3:1 verdient."

Deshalb war Meppen sicher das einfachste Spiel der englischen Woche. Nils Butzen über die Kraftreserven

Trotz des Erfolgs, durch den sich die Schwäne von der Abstiegszone weiter absetzten (fünf Punkte) stellen sich weitere Fragen. Denn schon am Mittwoch kommt Eintracht Braunschweig nach Westsachsen, am Samstag folgt das Duell bei Viktoria Berlin. Eine hohe Belastung angesichts des personellen Engpasses. "Wir waren durch die Corona- und Quarantäne-Problematik zum Teil nur sieben Mann im Training, alles andere als optimal", sagte Nils Butzen. Vor dem Spiel in Meppen habe die Mannschaft das noch in eine "Jetzt-erst-recht"-Mentalität umwandeln können: "Wir haben alles rausgehauen."

Doch wie steht es um die Kräfte vor den weiteren Partien in dieser Woche? "Die Frage ist, ob wir auch in den kommenden beiden Spielen genug Körner haben. Deshalb war Meppen sicher das einfachste Spiel der englischen Woche", erklärte der Rechtsverteidiger.