Buttgereit als Vater des Erfolgs: Das choreographierte DFB-Rekordtor

Mit einem euphorisierenden 2:0-Erfolg in Frankreich startet Gastgeber Deutschland in sein EM-Jahr. Der perfekte Startschuss dabei war alles andere als Zufall.

Wie von der Tarantel gestochen sprintete Kai Havertz los. Ohne sich umzudrehen suchte der Stürmer vom FC Arsenal den Weg links in den Strafraum und brachte offensichtlich Benjamin Pavard zum Nachdenken. Jamal Musiala war auf rechts losgebrochen, prallte kurz an Ex-Münchner Lucas Hernandez ab, dann drang auch er in den Sechzehner ein. Alles war vorbereitet für die grandiose Ouvertüre der DFB-Elf.

Toni Kroos schlug am Mittelkreis eine Pirouette und bediente Florian Wirtz, der bereits in den Halbraum vor dem Sechzehner eingedrungen war. Wieder waren zögernde Franzosen - offenbar komplett überrumpelt und überfordert - zu sehen. Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano überlegte offenbar, ob er Wirtz angreifen sollte. Dann war es bereits zu spät.

Von der Unterkante der Latte prallte der Ball unhaltbar ins Tor. Der schnellste Treffer der deutschen Länderspielgeschichte, der erste im DFB-Dress für Wirtz. "Ich glaube, es hat keiner wirklich realisiert und nicht direkt verstanden, was da los war", gestand das Leverkusener Ausnahmetalent im ZDF offen ein: "Wir waren alle sehr überrascht. Dann war da aber trotzdem sehr große Freude, weil man besser nicht in ein Spiel reinstarten kann."

Aber warum überrascht? Zuvor hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits eingestanden, dass es sich um eine choreographierte Variante handelte. "Ja gut, aber dass das dann so gut klappt und es in der Szene auch zum Tor führt ...", sagte Wirtz.

Gewohnt humorvoll kommentierte die Szene derweil Routinier Kroos, der bei seinem Comeback den Treffer mit einem feinen Pass vorbereitet hatte - und später ein großes Loblied erntete: "Die Standardtrainer hatten jetzt genug Zeit - vier Monate - um sich was auszudenken."

Wirtz-Schuss für Nagelsmann "nicht alltäglich"

Nagelsmann wusste gleich, bei wem er sich zu bedanken hatte: Standardtrainer Mads Buttgereit. Dieser habe die "überlegte" Variante "herausragend" choreographiert. Der Schuss von Wirtz sei aber auch "nicht alltäglich" gewesen. Das frühe Tor - "ähnlich wie im September gegen Frankreich" - gab dem DFB-Team offensichtlich einen Schub.

Am Ende stand ein bemerkenswerter 2:0-Erfolg, der dem Bundestrainer Respekt abrang. "Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir uns reingehauen haben", resümierte der 36-Jährige.

Bleibt abzuwarten, ob die DFB-Elf auch am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die Niederlande wieder eine Variante auspackt.