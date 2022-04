Abstiegskampf spitzt sich zu: Burnley setzt Everton unter Druck

Trotz vieler vergebener Chancen sichert sich der FC Burnley einen wichtigen Sieg gegen Southampton. Mit dem Dreier rücken die Clarets auf einen Punkt ans rettende Ufer heran.

Burnleys Interimstrainer nach der Entlassung Sean Dyches, Michael Jackson, nahm im Vergleich zum 1:1 bei West Ham United zwei Wechsel vor: Brownhill und Roberts begannen für Westwood und Lowton.

Saints-Coach Ralph Hasenhüttl vertraute nach dem 1:0-Erfolg über den FC Arsenal der selben Startelf.

Jacksons Wechsel zünden

In den Anfangsminuten begannen die Gäste zunächst etwas besser und verbuchten früh die erste Topchance, die Romeu ausließ (7.). Nach gut zehn Minuten zündeten dann aber die beiden Wechsel bei den Clarets: Brownhill bediente Roberts, der unwiderstehlich zur Führung traf (12.).

Der Auftakt einer ganz starken Phase der Hausherren, die gleich mehrere gute bis sehr gute Chancen durch Rodriguez (17.), Weghorst (25.) und McNeil (36.) vergaben, während die Saints im ersten Durchgang nur nach Standards gefährlich wurden und ihrerseits noch eine weitere Großchance durch Romeu verpassten (32.). Als beide Teams dann eigentlich schon in den Kabinen waren, legten die Clarets schließlich doch noch vor dem Pausentee das überfällige 2:0 nach: Ein Eckball von Brownhill fand Collins, der den Pausenstand von 2:0 klarmachte (44.).

Entscheidung aus dem Abseits

Im zweiten Durchgang flachte die Partie etwas ab. Burnley ließ die Gäste aus Südengland kommen, die jedoch nicht die nötige Durchschlagskraft entfalten konnten. Stattdessen markierten die Hausherren das vermeintliche 3:0 durch Cork, das jedoch aus einer Abseitsposition erzielt und zurückgepfiffen wurde (63.).

Southampton wechselte daraufhin offensiv und brachte Adams, der keine Minute nach seiner Einwechslung das 1:2 auf dem Fuß hatte (67.), bevor er wenig später im letzten Moment von Collins am Einschieben gehindert wurde (73.). Weitere Chancen dieser Qualität auf den Anschluss blieben jedoch aus, das Ergebnis änderte sich nicht mehr.

Beide Mannschaften sind das nächste Mal am Sonntag um 15 Uhr gefordert. Während der FC Burnley, der durch den Erfolg bis auf einem Punkt an das rettende Ufer heranrücken konnte, die Wolves zu Gast hat, tritt Southampton in Brighton an.