1:0 in Burnley: Bruno Fernandes' Hammer beendet Uniteds Pleitenserie

Nach drei Pflichtspielniederlagen hat Manchester United beim FC Burnley mit 1:0 gewonnen. In einem oft zähen Spiel genügte ein Geniestreich vom Bruno Fernandes.

Burnley-Coach Vincent Kompany musste den rotgesperrten Foster ersetzen und bot an dessen Stelle Ramsey auf. Uniteds Trainer Erik ten Hag tauschte im Vergleich zum 3:4 in München in der Champions League dreimal. Anstelle von Martinez (Ausfall), Pellistri und Eriksen (beide Bank) rückten Evans, McTominay und Hannibal in die Anfangsformation.

Burnley startet besser, doch Uniteds Fernandes trifft sehenswert

Den besseren Start hatten die Gastgeber. Amdouni scheiterte erst per Kopf am stark reagierenden Onana (10.), dann aus wenigen Metern am Pfosten (17.). Besser machte es wenig später ManUniteds Evans, den Burnleys Hintermannschaft nach einer Ecke völlig ungedeckt gelassen hatte. Der Routinier köpfte zur vermeintlichen Führung ein (25.). Allerdings meldete sich der VAR zu Wort. Wegen einer Abseitsstellung von Höjlund zählte der Treffer nicht.

Dennoch bekamen die Gäste aus Manchester nun mehr und mehr Oberwasser. Für die 1:0-Führung brauchte es aber einen Geniestreich von Bruno Fernandes. Kurz vor der Pause nahm der Portugiese einen langen Ball von Evans direkt und vollendete sehenswert ins linke Eck (45.+1). Trafford war gegen den platzierten Flachschuss chancenlos.

Burnley fällt wenig ein, ManUnited gelingt der Befreiungsschlag

Nach der Pause waren die Gäste vor allem darauf bedacht, sicher zu stehen. Burnley hatte dem trotz mehr Ballbesitz nicht viel entgegenzusetzen. Stattdessen fehlten Höjlund zweimal nur Zentimeter, um auf 2:0 zu stellen (50., 59.). So blieb Burnley im Spiel - und Kompany läutete mit einem Dreierwechsel die Schlussoffensive ein. Mehr als Halbchancen der Joker Berge (81.) und Rodriguez (84.), sowie ein zu zentraler Schuss von Benson (90.+4) sprangen für den Aufsteiger aber nicht mehr heraus.

So feiert United nach drei Pflichtspielpleiten in Folge mal wieder einen Sieg. In der Liga ist es der dritte, wodurch die Red Devils in der Tabelle erst einmal auf Rang acht klettern. Burnley ist mit einem Zähler neues Schlusslicht.

Unter der Woche müssen die Clarets nun im League Cup zu Salford City, ehe es in der Liga am Samstag (30. September, 16 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Newcastle United weitergeht. ManUnited muss sich sowohl im Pokal als auch in der Liga am Samstag (30. September, 16 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Crystal Palace behaupten.