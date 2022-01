Bunjaku, Berzel und Möller verlassen Viktoria Köln

Albert Bunjaku, Aaron Berzel und Nikolaj Möller werden künftig nicht mehr für Viktoria Köln auflaufen. Das vermeldete der Drittligist pünktlich zum Trainingsstart.

Ab sofort nicht mehr für Viktoria Köln am Ball: Albert Bunjaku, Aaron Berzel und Nikolaj Möller (v. li.). imago-images

Am Montag startete der Drittligist in die Vorbereitung auf die Restsaison, nicht mit dabei waren gleich fünf Spieler. Bei zwei Akteuren fiel eine PCR-Testung am Sonntag positiv aus, um wen es sich handelt, gab die Viktoria nicht bekannt.

Ebenfalls nicht auf dem Platz waren Nikolaj Möller, Aaron Berzel und Albert Bunjaku - alle drei Spieler gehören ab sofort nicht mehr dem Kader der Kölner an. Die Leihe mit Möller, die eigentlich bis Sommer gelaufen wäre, wurde vorzeitig beendet. Der 19-Jährige kehrt zum FC Arsenal zurück, die Entscheidung wurde laut Viktoria "im Sinne der weiteren Entwicklung des Spielers" getroffen. Der Schwede kam in dieser Saison zehn Mal zum Einsatz, ein Tor erzielte er dabei aber nicht.

Bunjakus Abschied nach über drei Jahren

Berzel und Bunjaku wurden währenddessen freigestellt, beide werden nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen. Berzel, der erst im Sommer von Türkgücü München kam, stand in dieser Saison immerhin neun Mal für die Viktoria auf dem Platz. Bunjaku, der seit 2018 für Köln spielte, kam bisher nur fünf Mal zum Einsatz.