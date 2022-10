Peterkas Premierentor lässt Sabres jubeln

JJ Peterka hat seinen ersten Treffer in der National Hockey League erzielt und damit großen Anteil am 4:1 der Buffalo Sabres über die Ottawa Senators.

Mit 20 Jahren schon NHL-Torschütze, das ließ sich das deutsche Eishockey-Talent Peterka sehr wohl gefallen. "Es war die pure Freude", sagte der Youngster nach seinem dritten Einsatz in der stärksten Liga der Welt überglücklich. Zwölf Minuten hatte Peterka im Duell mit den Senators und vor den Augen von Bills-Quarterback Josh Allen bekommen. Und in der 25. Minute traf der Deutsche nach Zuspiel von Dylan Cozens zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, egalisierte damit nach Brady Tkachuks 0:1 im ersten Abschnitt.

"Ich war so aufgeregt. Ich weiß nicht, bin einfach sprachlos", berichtete Peterka weiter. Zum Jahreswechsel war der Stürmer aus der Jugend von Red Bull München nach Nordamerika gewechselt und hatte in der Saison 2021/22 bereits zweimal für die Sabres auflaufen dürfen - sogar in der ersten Sturmreihe. Ansonsten spielte er den Rest der Saison dann in der AHL und warb mit 80 Scorerpunkten in 80 Spielen für die Rochester Americans für eine schnelle Rückkehr.

Andersen stoppt Stützle

Rasmus Dahlin sowie Victor Olofsson mit einem Doppelpack stellten nach Peterkas Tor die Weichen für Buffalo in Richtung Auftaktsieg. Für Tim Stützle und die Senators lief es hingegen nicht wunschgemäß. Der deutsche Verteidiger scheiterte bei einem Fastbreak am gegnerischen Schlussmann Craig Andersen. Der bereits 41-jährige Schlussmann hielt zu Beginn seiner 20. Saison in der NHL insgesamt 35 Schüsse.