Peterka scort doppelt: Buffalo gleicht Saisonbilanz aus

Zum zweiten Mal in dieser Saison verzeichnete Nationalspieler JJ Peterka zwei Scorerpunkte in einem Spiel. Dagegen bleiben Nico Sturm und die San Jose Sharks im Keller. Die NHL am Samstagmorgen.

Verhaltener Jubel: JJ Peterka (vo.) hat gerade gegen Goalie Filip Gustavsson (hi.) getroffen. NHLI via Getty Images