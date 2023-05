Bühl: "Ich bin unfassbar happy"

Mit einem hochverdienten 1:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim macht der FC Bayern den nächsten Schritt Richtung Meistertitel. Trainer Alexander Straus lobte sein Team, die Chancenverwertung machte dem Norweger allerdings zu schaffen.

Der FC Bayern München ist einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gegangen. Nach dem 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim hat der Bundesliga-Tabellenführer aktuell vier Zähler Vorsprung auf den großen Konkurrenten VfL Wolfsburg, der am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Eintracht Frankfurt antreten muss.

Bayern-Trainer Straus: "Ich bin drei Jahre älter geworden"

Die Münchnerinnen waren am Freitagabend über 90 Minuten klar tonangebend auf dem Bayern-Campus. Der Erfolg über Hoffenheim hätte deutlich höher ausfallen müssen. So blieb aber Torjägerin Lea Schüller der einzige Treffer des Abends vorbehalten. "Wir haben fantastisch gespielt. Aber ich bin drei Jahre älter geworden. Ein 1:1 wäre auch nicht fair gewesen", befand Bayern-Coach Alexander Straus kurz nach Schlusspfiff.

Und hatte damit Recht, denn die Gäste aus Hoffenheim hatten in der gesamten Spielzeit nicht eine richtige Torchance zu verzeichnen. "Die Bayern hatten einen perfekten Tag, wir nicht. Das Spiel ins letzte Drittel und die Abschlüsse haben uns gefehlt. Aber kein Vorwurf, wir haben alles gegeben", bilanzierte TSG-Coach Stephan Lerch.

"Es war sehr spannend. Beide Mannschaften haben alles abgerufen. Ich bin unfassbar happy und stolz über die drei Punkte", freute sich Bayerns Nationalspielerin Klara Bühl. "Der Sieg war verdient, wir hatten eine gute Balance und Struktur im Spiel, hätten aber früher den Deckel draufmachen können." Und Bayern-Verteidigerin Carolin Simon wusste: "Dieser Sieg gibt Schwung, Motivation und Selbstvertrauen. Ab Minuten eins waren wir da, waren präsent. Es hat super viel gepasst."

In den restlichen beiden Partien der Saison muss der FC Bayern noch in Leverkusen antreten und empfängt am 28. Mai den Tabellenletzten Turbine Potsdam, der möglicherweise bereits an diesem Wochenende absteigen kann.