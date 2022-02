Budissa Bautzen und Sandersdorf sind auswärts nicht zu stoppen

Der neue Spitzenreiter heißt FSV Budissa Bautzen, der am Sonntag das Duell um Platz eins beim VfL Halle 96 überraschend klar mit 4:1 für sich entschied. Schon am Samstag trumpfte die SG Union Sandersdorf bei Inter Leipzig auf.

Den Samstag nutzte die SG Union Sandersdorf, um sich in Abwesenheit von Krieschow, Plauen und Rot-Weiß Erfurt glänzend in Szene zu setzen. Die Elf von Trainer Thomas Sawetzki fertigte den FC International Leipzig mit 5:0 ab und stellte dabei schon im ersten Durchgang alle Weichen. Einen schnellen Angriff über rechts schloss Wagner nach einer Viertelstunde zur Führung ab. Wagner ließ danach zwar zwei gute Gelegenheiten liegen, aber sein Teamkamerad Exner ließ das nicht groß ins Gewicht fallen, sondern stellte freistehend auf 2:0 (26.). Dann kam Wagner doch zu seinem zweiten Tor des Tages (30.), ehe Ludwig gegen in dieser Phase überforderte Leipziger per Elfmeter auf 4:0 erhöhte (33.). Inter ließ viel zu viele Räume offen, Sandersdorf stieß geschickt hinein und kam durch Schlichting in der 37. Minute schon zum späteren 5:0-Endstand. Im zweiten Durchgang schaltete die SG einen Gang zurück, während Leipzig zwar leicht verbessert auftrat, die Luft und die Spannung waren aber längst raus aus dieser Partie.

Währenddessen zog der FC An der Fahner Höhe im direkten Duell mit dem FC Einheit Rudolstadt gleich und entfernte sich aus dem Tabellenkeller. Beim 3:1 köpfte Machts in der 33. Minute nach einer Freistoßflanke zur Führung ein. Noak erzielte acht Zeigerumdrehungen später per Schlenzer den etwas schmeichelhaften Ausgleich. Die Partie nahm nach rund einer Stunde richtig Fahrt auf, die Hausherren wussten das auch umzumünzen, Lischke versenkte in der 65. Minute einen Flachschuss. Mit dem 3:1 von El Hajj war die Partie entschieden (76.).

In der roten Zone steht der SV 09 Arnstadt. Um dort rauszukommen, zählen so langsam aber sicher nur noch Siege. Gegen den SV Blau-Weiß Zorbau sah es kurz danach aus, dass das klappen könnte, aber das 1:0 von Hädrich (61.) beantwortete Froehlich schon vier Minuten später mit dem Ausgleich. Es blieb beim 1:1. Zorbau ist übrigens auch noch lange nicht aus dem Schneider, hat zwar derzeit fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 14, aber auch vier Spiele mehr absolviert als der dort platzierte FC Grimma.

Zurück zum Aufstiegskampf: Neuer Tabellenführer ist der FSV Budissa Bautzen, der am Sonntag das Spitzenspiel beim VfL Halle 96 deutlich mit 4:1 gewann. Im ersten Durchgang war Kampf Trumpf, Bautzen haderte zwar mit einigen Ballverlusten, führte aber durch Tore von Schröder (10.) und Kloß (22., Elfmeter) dennoch 2:1, Eder traf in der 37. Minute für Halle. Doch das Anschlusstor brachte nur kurz den Glaube an ein Erfolgserlebnis zurück, da Budissa schon in der 49. Minute durch Hagemann erhöhte. Schröder rundete den gelungenen Tag mit seinem zweiten Treffer ab (71.), Bautzen setzte sich also im Wind von Halle an den Platz an der Sonne.