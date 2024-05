Buchmann verlässt Bora-hansgrohe: "Er hat sowieso keine Lust mehr"

Nach fast zehn Jahren gehen die Wege von Bora-hansgrohe und Emanuel Buchmann auseinander. Zuvor hatte Buchmann seine Team öffentlich attackiert, nachdem er nicht für den Giro d'Italia nominiert worden war.

Der Streit zwischen Emanuel Buchmann und seinem Team Bora-hansgrohe gipfelt in der Trennung nach der Saison. "Er hat sowieso keine Lust mehr auf uns, oder für uns zu fahren - das hat er mir nicht persönlich gesagt, aber im Team kommuniziert", sagte Teamchef Ralph Denk am Montag. Buchmanns Management habe Denk die Entscheidung mitgeteilt.

Für den vergangenen Giro d'Italia war der 31-Jährige nicht nominiert worden, er hatte daraufhin seinem Frust auf Instagram Luft gemacht. "Ich kann meine Enttäuschung und Frustration nicht beschreiben. Das ganze Jahr war mit Blick auf den Giro geplant, Bora hat mir sogar die Position des Co-Anführers versprochen", schrieb Buchmann Ende April.

Denk widerspricht dieser Darstellung indes. Es habe ein solches Versprechen nie gegeben, sagt er. "Es war ein Auffassungsfehler seinerseits. Wir haben adressiert, wer unsere Leader sind und dass er als Helfer fährt." Der Kolumbianer Daniel Martinez wurde als Kapitän nach Italien geschickt und überzeugte als Zweiter im Gesamtklassement hinter Tadej Pogacar und vor dem Briten Geraint Thomas.

Denk verspricht professionelle Trennung

Auch wenn das Tischtuch zwischen Bora und Buchmann zerschnitten scheint, will Denk die Zusammenarbeit erst nach der Saison beenden. "Wir werden das professionell machen, er wird seine Einsätze bekommen", sagte Denk. Buchmanns Vertrag läuft Ende des Jahres aus.

Trotz der jüngsten Schwierigkeiten äußerte sich Denk versöhnlich: "Wir sind dankbar für das, was er für das Team geschafft hat." Buchmann, der seit 2015 für das Team fährt, hatte den Giro 2022 als Siebter beendet. Ein Jahr zuvor war er als Bora-Kapitän an den Start gegangen und lag bis zu seinem Sturz-Aus am Ende der zweiten Rennwoche auf Rang sechs. 2019 hatte er zudem die Tour de France als Vierter beendet.