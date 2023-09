Buchbach trennt sich von Käs - Petrovic übernimmt

Das Schlusslicht der Regionalliga Bayern, der TSV Buchbach, hat seinen Trainer Alexander Käs von seinen Aufgaben entbunden. Neuer Mann an der Seitenlinie wird Aleksandro Petrovic, der bisher als spielender Co-Trainer fungierte.

Alexander Käs, der erst seit Saisonstart in Buchbach aktiv war, muss nach nur vier Punkten aus zehn Spielen seinen Stuhl bei den Oberbayern wieder räumen. Der 30-Jährige durchlief zuvor die Stationen TSV Rain und FC Ingolstadt II.

Abteilungsleiter Georg Hanslmaier äußerte sich in einer Mitteilung: "Nach ausführlichen Gesprächen und einer intensiven Analyse der aktuellen Situation haben wir gemeinschaftlich mit Alex die Entscheidung getroffen, die im Sommer begonnene Zusammenarbeit wieder zu beenden, um der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben und so das verloren gegangene Momentum zurück nach Buchbach holen zu können."

Rekordspieler Petrovic übernimmt

Der neue Mann steht ebenfalls schon bereit. Aleksander Petrovic, der zuvor noch als spielender Co-Trainer auf dem Platz aktiv war, wird seine Spielerlaufbahn mit einer Rekordzahl von 340 Spielen in der Regionalliga Bayern beenden und sich fortan auf seine neue Aufgabe an der Seitenlinie konzentrieren. "Für mich ist damit meine Karriere als Spieler beendet", so der 35-Jährige. Der Rekordspieler gibt sich zurückhaltend, blickt aber mit Vorfreude auf die neue Aufgabe: "Für mich ist das jetzt zum Teil neu, wenn man für 20 oder 25 Leute die Verantwortung hat. Aber ich freue auf die Aufgabe."

Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel ist der TSV Buchbach am Freitagabend beim SV Schalding-Heining gefordert.