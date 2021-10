Hauptrolle für Lex: 1860 trotzt im Landespokal zwei Rückständen

Der TSV 1860 München hat im Landespokal-Viertelfinale gerade so den Kopf aus der Schlinge gezogen. Trotz zweier Rückstände in Buchbach stehen die Löwen in der Vorschlussrunde.

Erlösung nach dem späten Siegtreffer: Die 1860-Spieler feiern das 3:2 von Dennis Dressel. imago images