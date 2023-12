Brunner als bester Spieler der U-17-WM ausgezeichnet

Die deutsche U 17 ist Weltmeister, woran auch Paris Brunner (17) einen entscheidenden Anteil hat. Der Angreifer wurde nach dem Finale offiziell zum besten Spieler des Turniers gekürt.

Fünf Treffer waren Paris Brunner während der U-17-Weltmeisterschaft gelungen - auch im Endspiel gegen Frankreich (4:3 i. E.) hatte der Offensivspieler seinen Namen auf die Torschützenliste setzen können, als er die deutsche Elf per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:0 in Führung geschossen hatte. Im Elfmeterschießen war der 17-Jährige dann zwar doch noch vom Punkt gescheitert, durfte am Ende aber trotzdem nicht nur den WM-Pokal in die Höhe strecken.

Auch zwei Franzosen werden ausgezeichnet

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff wurde dem Nachwuchsspieler von Borussia Dortmund der "Golden Ball" überreicht, die Trophäe für den besten Spieler der Weltmeisterschaft. Nach seinem Treffer am zweiten Gruppenspieltag gegen Neuseeland (3:1) konnte Brunner vom Viertelfinale an in jeder Partie mindestens einmal einnetzen und stellte damit gleich mehrfach seine enorme Bedeutung für das Team von Christian Wück zur Schau.

Neben dem deutschen Finaltorschützen erhielten derweil mit Frankreichs Mittelfeldspieler Mathis Amougou und Torhüter Paul Argney gleich zwei weitere Akteure aus dem Endspiel eine individuelle Auszeichnung. Argney, der im Elfmeterschießen sowohl gegen Eric da Silva Moreira als auch gegen jenen Paris Brunner die Oberhand behalten hatte, durfte sich trotz der Finalniederlage zumindest über den "Golden Glove" freuen. Amougou bekam dagegen den "Bronze Ball" für den drittbesten Spieler des Turniers überreicht.

Ruberto auf Osimhens Spuren - Malis Makalou gewinnt "Silver Ball"

Argentiniens Stürmer Agustin Ruberto sicherte sich zudem mit acht Treffern den "Golden Boot" für die meisten Tore. Öfter hatte bei einer U-17-WM bis dato lediglich Nigerias Rekordmann Victor Osimhen im Jahre 2015 jubeln dürfen, als der heutige Torjäger der SSC Neapel gleich zehnmal getroffen hatte.

Auch für Malis Hamidou Makalou gab es indes nochmals einen Grund, auf das Spielfeld im Manahan Stadium in Sukarta zu treten. Nicht nur dank seines sehenswerten Tores im Spiel um Platz 3 gegen Argentinien (3:0) hat sich der 17-Jährige den "Silver Ball" hinter Brunner mehr als verdient. Der zentrale Mittelfeldspieler des malischen Guidars FC konnte sich durch seine starken Auftritte ins Sichtfeld der abstimmenden FIFA- und Medienvertreter spielen - und dürfte sich wohl auch einen Namen unter den Scouts zahlreicher europäischer Spitzenklubs gemacht haben.