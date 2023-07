Bronny James erleidet Herzstillstand

Bronny James, der älteste Sohn von NBA-Star LeBron James, hat am Montag im Training einen Herzstillstand erlitten. Der Zustand des 18-Jährigen ist aber stabil.

"Gestern hat Bronny James während des Trainings einen Herzstillstand erlitten", hieß es in einem Statement der James-Familie. "Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ins Krankenhaus zu bringen. Er befindet sich nun in einem stabilen Zustand und ist nicht länger auf der Intensivstation." Ein Update werde es geben, sobald weitere Informationen vorlägen. LeBron James und seine Ehefrau Savannah sprachen dem medizinischen und athletischen Staff der University of Southern California ihren tiefsten Dank aus.

Im Mai hatte Bronny James seinen Entschluss verkündet, nach seiner Zeit an der Sierra Canyon Highschool in Los Angeles künftig für die USC Trojans auflaufen zu wollen. Dem 1,91 Meter großen Guard hatten mehrere Angebote von Universitäten mit hochdekorierten Basketball-Programmen vorgelegen. Er entschied sich jedoch für einen Verbleib in Los Angeles.

NBA-Experten hatten James gute Chancen eingeräumt, im Draft 2024 als eines der ersten zehn Talente ausgewählt zu werden. Sein Vater hatte Ende des vergangenen Jahres erklärt, unbedingt gemeinsam mit seinem Sohn ein NBA-Spiel bestreiten zu wollen. Ob und wie es sportlich für ihn weitergeht, dürfte für den 18-Jährigen vorerst jedoch Nebensache sein.

LeBron James hatte am Rande des "ESPYS" Mitte Juli erklärt, sein Karriereende um mindestens ein Jahr verschieben zu wollen. Auch in der kommenden Saison, seine 21. in der NBA, wird der 38-Jährige für die Los Angeles Lakers auflaufen. James, der mit den Miami Heat (2), den Cleveland Cavaliers und den Lakers insgesamt vier NBA-Championships gewann, hatte in der vergangenen Saison den Uralt-Punkterekord von Kareem Abdul-Jabbar geknackt.