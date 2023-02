De Bruyne macht den Deckel drauf: ManCity steht im FA-Cup-Viertelfinale

Nicht nur in der Premier League hat Manchester City noch Titelchancen. Dank eines souveränen 3:0-Erfolgs sicherten die Skyblues sich in Bristol das FA-Cup-Viertelfinale.

Robins-Coach Nigel Pearson sah nach dem 1:0-Erfolg gegen Hull City in der Championship wenig Grund, um umzustellen. Mit Wells stand nur ein neuer Spieler in der Startelf, der Mehmeti vertrat.

ManCitys Trainer Pep Guardiola setzte nach dem 4:1-Sieg in Bournemouth derweil auf Rotation: Mit dem ehemaligen Bielefelder Ortega Moreno, im Pokal stets an Stelle Edersons im Kasten, Phillips, De Bruyne, Bernardo Silva und Mahrez standen fünf neue Akteure in der Startelf. Neben dem brasilianischen Keeper blieben dafür Rodri, Gündogan, Grealish und Haaland draußen.

Phillips und Foden früh im Fokus

Trotz der vielen Umstellungen lief die Manchester-Maschine jedoch auch in Bristol schnell auf Hochtouren: Knapp zwei Minuten waren auf der Uhr, da prüfte Phillips das Gestänge und knallte einen Distanzschuss an die Latte. Der Auftakt einer munteren Anfangsphase, in der das zweite Highlight nicht lange auf sich warten ließ. Einem Seitenwechsel Akés folgte ein Doppelpass über De Bruyne und Mahrez, der von rechts quer- und Foden die Führung auflegte - ein Angriff wie eine Blaupause des typischen ManCity-Treffers (7.).

Auch die Robins hatten jedoch ihren Anteil an munteren ersten 45 Minuten. Einzig klare Torchancen entsprangen der durchaus offensiven Herangehensweise des Zweitligisten nicht. Räume für ManCity allerdings schon, das diese immer wieder ausspielte. So geschehen in der 24. Minute, als Kalas gleich zweimal sehenswert retten musste, ehe O'Leary gegen Ruben Dias parierte. Dass es nur mit 1:0 für den Favoriten in die Kabinen ging, lag auch daran, dass De Bruyne eine weitere gute Chance ausließ (41.).

De Bruyne macht den Deckel drauf

Nach Wiederanpfiff veränderte sich das Bild nicht. Beide Teams wollten spielen, den Skyblues gelang dies ob der höheren individuellen Qualität besser. Die vermeintliche Vorentscheidung ließ jedoch auf sich warten, einen scharfe Hereingabe Fodens (51.) verpuffte ebenso wie ein Freistoß aus bester Position (61.).

In der Schlussviertelstunde schwanden die Kräfte der Robins dann jedoch merklich, die Citizens zogen immer öfter davon und belohnten sich durch ein Eigentor Vyners mit dem zweiten Treffer (74.), ehe der auffällige De Bruyne mit einem sehenswerten Abschluss aus der Distanz den 3:0-Endstand herstellte und das Viertelfinale für ManCity besiegelte (81.).

Bristol City kehrt nach der ersten Pflichtspielniederlage des Jahres am Samstag in den Ligaalltag der Championship zurück. Ab 13.30 Uhr gastieren die Robins in der walisischen Hauptstadt bei Cardiff City. ManCity trifft zeitgleich eine Spielklasse höher in der Premier League auf Newcastle United.