"Bringt eine Menge Erfahrung mit": Hertner wechselt zu Teutonia Ottensen

Sebastian Hertner hat einen neuen Verein gefunden und wird ab sofort die Abwehr des FC Teutonia Ottensen verstärken.

Scheiterte mit dem BFC Dynamo vergangene Saison noch am Drittliga-Aufstieg, nun will Sebastian Hertner mit Teutonia Ottensen zurück in die Erfolgsspur. IMAGO/Jan Huebner

Seit seinem Vertragsende beim BFC Dynamo Ende Juni war Sebastian Hertner vereinslos. Nun hat der 31-Jährigen einen neuen Klub gefunden. Der gebürtige Leonberger (Baden-Württemberg) schließt sich Regionalligist Teutonia Ottensen an.

Hertner stand in 95 Zweitliga- und 122 Drittliga-Spielen u. a. für den SV Darmstadt, den TSV 1860 München und Erzgebirge Aue auf dem Feld. "Den noch offenen Kaderplatz in der Defensive konnten wir mit der Verpflichtung von Sebastian ideal besetzen", so Trainer David Bergner in einer Meldung des Vereins. "Er bringt eine Menge Erfahrung aus etlichen Einsätzen in der 2. Bundesliga und 3. Liga mit und wird uns sofort weiterhelfen können. Wir freuen uns sehr, dass sich Sebastian für uns entschieden hat."

Der Linksverteidiger selbst will mit seiner neuen Mannschaft "jetzt so schnell wie möglich den Bock umstoßen und wieder positive Ergebnisse einfahren". Erste Einsatzminuten für die Hamburger könnte Hertner, der die Nummer 27 erhält, bereits am Sonntag beim Heimspiel gegen Rehden erhalten.