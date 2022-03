Matips Traumpass und Salahs 20. Saisontreffer: Liverpool hält den Druck auf City hoch

Der FC Liverpool hält den Druck auf Tabellenführer Manchester City weiterhin hoch. Beim 2:0-Sieg bei Brighton & Hove Albion brachten Matips Traumpass und Salahs 20. Saisontreffer den Reds den achten Ligasieg in Folge.

Mit sieben Ligasiegen in Folge reiste Liverpool zu Brighton & Hove Albion. Unter der Woche gab es allerdings eine Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand, trotzdem stehen die Reds im Viertelfinale. Die deutlich schlechtere Serie weisen die Seagulls auf, die die letzten vier Spiele in der Liga verloren - trotzdem waren die Hausherren in den Anfangsminuten frech und meldeten sich durch Maupay ein erstes Mal an (5.).

Matips Traumpass leitet die Führung ein

Die Reds präsentierten sich in diesen ersten Minuten etwas wacklig, doch schon nach acht Minuten fing sich die Klopp-Elf und verzeichnete durch Mané die erste gefährliche Offensivaktion. In der Folge war Liverpool in der Partie angekommen und übernahm die Spielkontrolle. Ein herrlicher Steilpass vom Premier-League-Spieler des Monats Matip genau in den Lauf von Lius Diaz brachte die Führung: Der Stürmer legte per Kopf die Kugel am herausstürzenden Keeper Sanchez vorbei ins Netz (19.). Weil Sanchez Lius Diaz beim Rettungsversuch rüde umräumte, brauchte der Reds-Angreifer eine Behandlungspause - für beide ging es danach aber weiter.

Auch in der Folge hatten die Reds alles im Griff. Defensiv standen Matip, van Dijk und Co. nun äußerst sicher - und nach vorne gab es immer wieder Nadelstiche. Die beste Chance auf das 2:0 vergab Salah aus spitzem Winkel kurz vor der Pause (43.).

Salah legt vom Punkt nach

Nach Wiederanpfiff waren es erneut die Hausherren, die den ersten Akzent setzten, doch Trossard verzog deutlich (46.). Danach übernahmen die Reds wieder und hatten Pech, dass Salahs Abschluss auf die Latte abgefälscht wurde (57.). Als nur kurze Zeit später erneut ein Liverpooler Abschluss (Keita) abgefälscht wurde, zeigte Schiedsrichter Michael Dean auf den Elfmeterpunkt, weil Bissouma den Arm zu weit oben hatte. Salah verwandelte den Strafstoß sicher zu seinem 20. Saisontor (61.).

Salah muss runter

Der Torschütze musste kurze Zeit später aber angeschlagen das Feld verlassen, genau wie Ex-Liverpooler Lallana auf Seite der Hausherren, der zur zweiten Hälfte gekommen war und nach nur sieben Minuten verletzt vom Platz musste.

Auch ohne den besten Torschützen der laufenden Premier-League-Saison geriet der achte Ligasieg in Folge nicht mehr in Gefahr - auch weil Alisson in der Schlussphase gegen Welbeck glänzend reagierte (89.). Damit hält Liverpool den Druck weiterhin hoch auf Spitzenreiter Manchester City, das am Montag (21 Uhr) bei Crystal Palace ran muss.