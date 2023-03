Mbappé rettet PSG spät den Dreier

Nach dem CL-Aus gegen den FC Bayern setzte es für Paris Saint-Germain in der Liga beinahe den nächsten Dämpfer. Kylian Mbappé rettete die Pariser jedoch sehr spät.

In die Mangel genommen: Lionel Messi wird von zwei Mann attackiert. IMAGO/PanoramiC

Nach dem Aus in der Champions League ging es für Paris St. Germain in der Liga beim abstiegsbedrohten Stade Brest weiter. Neben Kapitän Marquinhos, der beim 0:2 beim FC Bayern einen Schlag auf die Rippen bekommen hatte, musste Christophe Galtier auch erneut auf Hakimi (Oberschenkelprobleme) verzichten. Vitinha nahm dazu auf der Bank Platz, Pembelé, Zaire-Emery und Soler begannen.

Letzterer sorgte in einer dominanten Anfangsviertelstunde fast für die PSG-Führung. Nach einer abgefälschten Flanke von Fabian Ruiz und einem Messi-Luftloch kam der Spanier von der Strafraum-Kante in zentraler Position zum Abschluss. Bizot lenkte die Kugel allerdings mit einer starken Parade an den Pfosten (11.).

Der Fünfzehnte der Ligue 1 war mit einem 1:0-Auswärtssieg in Straßburg im Rücken ins Spiel gegangen und agierte nach anfänglichen Schwierigkeiten immer mutiger, ohne Donnarumma dabei vor große Aufgaben zu stellen. Wenn es gefährlich wurde, dann auf der Gegenseite.

Soler bringt die verdiente Führung

Wenig überraschend fiel nach 37 Minuten das Tor für PSG: Bizot ließ einen zentralen Abschluss von Mbappé nur nach vorne prallen, Soler war zur Stelle und vollstreckte diesmal konsequent.

Doch das konnte Brest nicht schocken. Im Gegenteil: Nur sechs Minuten später blieb Honorat nach einem langen Ball von Del Castillo eiskalt und besorgte den Ausgleich (43.).

Brest bleibt mutig

Im zweiten Durchgang erwischte Brest den besseren Start und spielte sich mehrmals in Richtung Donnarumma. Die gefährlichste Aktion in dieser Phase war Brassiers Kopfball aus kürzester Distanz, der allerdings nur am Außennetz landete (57.).

Auf der Gegenseite versuchte es Messi zweimal von außerhalb des Strafraums. Der erste Versuch ging knapp vorbei (55.), der zweite zwang Bizot zu einer starken Parade (65.).

Mbappé bringt die späte Entscheidung

Wirklich zwingend wurde PSG allerdings nicht. Reichen sollte es dennoch. Denn die bis dahin stark auftretenden Gastgeber wurden kurz vor Schluss zu mutig und rückten hoch auf. Im Gegenzug ging es ganz schnell: Messi bediente Mbappé mit einem langen Ball, der umkurvte Bizot und schob zum späten Siegtreffer ein (90.).

Brest warf in der Nachspielzeit alles nach vorne und so kam es noch einmal zu einer strittigen Szene. Der eingewechselte Bernat klemmte den Arm von Le Douaron bei einer Flanke ein und brachte den Stürmer so zu Fall (90+3.). Der Schiedsrichter entschied sich allerdings gegen einen Strafstoß und PSG brachte die knappe Führung über die Zeit.

Am Sonntag der kommenden Woche (17.05 Uhr) empfängt Paris St-Germain Stade Rennes. Mbappé wird diese Partie allerdings verpassen. Der Top-Torjäger handelte sich in einer Auseinandersetzung mit Belkabla die fünfte Gelbe ein (86.) Für Stade Brest geht es bereits samstags (15 Uhr) zum wichtigen Duell im Abstiegskampf nach Troyes.