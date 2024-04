Bremerhaven wirft Meister München raus und steht erstmals im Finale

Der Traum von der Titelverteidigung ist beim EHC Red Bull München ausgeträumt. Die Münchner verloren Spiel fünf der Halbfinalserie in Bremerhaven klar mit 0:3 und sind damit raus. Die Pinguins indes stehen erstmals im Finale um die Deutsche Meisterschaft.

In einer sehr intensiven und rasanten Partie waren Jan Urbas (32.) und Phillip Bruggisser (51./59.) für die Tore verantwortlich und damit unter dem Strich auch für den 4:1-Sieg der Norddeutschen in der Best-of-seven-Serie. Wie schon in den Duellen zuvor setzten beide Teams auf eine physische und temporeiche Spielweise. Dennoch ließen Großchancen zunächst auf sich warten, auch weil die Münchner das so gefürchtete Powerplay der Bremerhavener deutlich besser als zuletzt verteidigten und sogar eine vierminütige Unterzahl schadlos überstanden.

Dann aber brachte Urbas die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch in Führung brachte - und ebnete damit den Weg zum Sieg. Im Schlussdrittel erhöhte Red Bull das Risiko zusehends, kassierte in dieser Phase aber auch zwei vermeidbare Strafen. Die doppelte Überzahl nutzten die Hausherren konsequent aus: Bruggisser traf sehenswert aus der Distanz in den rechten Winkel.

München mutig, aber erfolglos

Damit war das Spiel im Grunde schon gelaufen, auch wenn die Münchner nicht aufstecken, alles versuchten und durch Markus Eisenschmid sich sogar dem Anschluss näherten. Der scheiterte in Überzahl aber am Pfosten (58.), ehe Bruggisser im Gegenzug ins leere Tor traf, die Entscheidung herbeiführte und damit dafür sorgte, dass München erstmals im Halbfinale ausschied.

Im Finale geht es nun entweder gegen die Eisbären Berlin oder die Straubing Tigers, die Hauptstädter liegen vor dem fünften Duell am Donnerstag (19.30 Uhr) mit 3:1 in der Serie vorne. Die Finalserie startet am 17. April. Bremerhaven genießt dabei als Hauptrundensieger im ersten, dritten, fünften und in einem möglichen entscheidenden siebten Spiel Heimrecht.