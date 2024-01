Machtdemonstration: Pinguins gewinnen Spitzenspiel gegen die Eisbären

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sich nach dem klaren Erfolg im Spitzenspiel gegen die Eisbären Berlin die Tabellenführung zurückerobert.

Vor heimischer Kulisse in einer ausverkauften Halle bezwang das Überraschungsteam aus Bremerhaven den bisherigen punktgleichen Spitzenreiter Eisbären Berlin eindrucksvoll mit 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Das Team von Trainer Thomas Popiesch hat nun zehn der letzten elf Ligaspiele gewonnen.

Christian Wejse gelangen zwei Treffer für die Gastgeber (7., 34.). Jedoch ließ sich der Däne Ende des zweiten Drittels zu einem Faustkampf mit Patrice Cormier hinreißen, der zu einer fünfminütigen Zeitstrafe für beide führte. Die weiteren Treffer der Pinguins schossen Colt Adam Conrad (30.), Felix Scheel (48.) und Ross Mauermann (55.), für die Berliner traf Tobias Eder (40.).

"Wir haben die Dinger nicht reingemacht", ärgerte sich Eder bei MagentaTV. Pinguins-Goalie Kristers Gudlevskiks überragte mit 34 Paraden. Das Ergebnis gehe laut Eder "so in Ordnung".

"Wir haben heute nicht gut gespielt"

"Gratulation an Bremerhaven, sie haben eine sehr gute Partie abgeliefert und waren die bessere Mannschaft", gab Eisbären Coach Serge Aubin unverblümt zu. "Wir haben heute nicht gut gespielt. Ich bin natürlich enttäuscht. Ich hoffe, dass wir aus diesem Spiel lernen. Die Partien werden jetzt immer schneller, je näher die Play-offs rücken. Es liegt an uns, dieses Tempo mitzugehen. Das ist uns heute nicht gelungen."

"Es war nicht der Tag, den wir uns alle erhofft hatten", sagte Marco Nowak, dem immerhin ein persönlicher Trost blieb: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, 700 DEL-Partien bestritten zu haben. Es freut mich und macht mich stolz, dass ich so lange in der Deutschen Eishockey Liga spiele und mein Hobby zum Beruf machen konnte."

Meister München schlägt die Löwen

Red Bull München hält derweil Anschluss an den Tabellendritten Straubing Tigers und setzte sich in eigener Halle mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) gegen die Löwen Frankfurt durch. Austin Ortega (27.) sowie Ryan McKiernan (30.) drehten die Partie, in der Joseph Cramarossa (14.) für die Führung der Löwen gesorgt hatte.