Bremer SV: Spieler bestreitet rassistische Beleidigung

Nachdem am Samstag Teutonia Ottensen aufgrund einer vermeintlich rassistischen Äußerung vom Feld ging, meldete sich am Sonntag der Bremer SV zu Wort. Der Verein glaubt seinem Spieler, der angibt, keine solchen Beleidigungen geäußert zu haben.

Es war der Aufreger am letzten Spieltag der Regionalliga Nord: In der Partie zwischen dem Bremer SV und Teutonia Ottensen gingen die Gäste aus dem Hamburger Stadtteil kurz vor der Halbzeit geschlossen vom Platz. Als Grund gaben sie an, einer ihrer Spieler sei von einem Gegner rassistisch beleidigt worden. Ottensen führte zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 - in einem Spiel mit Bedeutung für die Abstiegsentscheidung in der Regionalliga Nord, stellt sich für den Bremer SV doch noch die Frage nach Direktabstieg oder Relegationsteilnahme.

Einen Tag nach dem Vorfall meldet sich nun der Bremer SV zu Wort. Man habe sich unverzüglich nach dem Spiel und im Laufe des Sonntages erneut mit dem betroffenen Spieler ausgetauscht, schreibt der Verein in einer Stellungnahme, "in einem offenen Gespräch mit dem Spieler hatten wir die Gelegenheit, seine Sichtweise zu hören. Er hat uns glaubhaft versichert, dass er niemanden rassistisch beleidigt hat."

Darüber hinaus habe man Teile der Mannschaft involviert, um eine umfassende Diskussion über die entscheidende Szene zu führen. "Auch dort wurde uns versichert, von den Spielern, die direkt an der Szene beteiligt waren, dass keine rassistische Äußerung getätigt wurde." Als Verein lasse man keinen Raum für Rassismus, versichert der BSV.

Relegation schon am Mittwoch

Wie der Abbruch nun zu bewerten ist, darüber muss zeitnah das Sportgericht entscheiden. Sollte die Partie gegen den Bremer SV gewertet werden, steigt dieser in die Oberliga ab.

Bei einer Entscheidung pro BSV muss hingegen Stadtrivale Werder II direkt runter, und es käme am kommenden Mittwoch (so zumindest der angesetzte Termin) im Hinspiel zum Duell Bremer SV gegen den Tabellenzweiten der Oberliga Niedersachsen, Lupo Martini Wolfsburg. Das Rückspiel ist für den 4. Juni angedacht. Und sollten sich die Bremer in diesen beiden Partien durchsetzen, blieben sie Regionalligist.