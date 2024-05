Erste gute Chance für Altona 93. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff über die rechte Seite verlagern die Gäste das Spiel auf links, wo Sulejmani an der Strafraumkante an die Kugel kommt, einen Haken schlägt und den Ball aus aussichtsreicher Position in den Wolkenhimmel jagt - da wäre mehr drin gewesen.