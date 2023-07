Werder steigert sich deutlich: Füllkrug und Kownacki treffen doppelt gegen Toulouse

Am dritten Tag nach der Ankunft in Österreich hat der SV Werder Bremen ein Testspiel gegen den FC Toulouse trotz behäbigem Beginn noch mit 5:2 für sich entschieden. Das Sturmduo Füllkrug/Kownacki kam in Hälfte zwei jeweils zum Doppelpack.

Aus dem Bremer Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) berichtet Tim Lüddecke

Als "richtigen Härtetest" hatte Trainer Ole Werner das erste Testspiel im Zillertal zum aktuellen Stand der Vorbereitung bezeichnet, gegen den französischen Pokalsieger FC Toulouse, der "auf dem Niveau spielt, das uns dann auch zum Saisonstart in der Bundesliga wieder erwarten wird", so seine Einschätzung. Dem Vergleich mit dem FC Bayern als Bremer Auftaktgegner am 1. Spieltag konnte der Klub aus der Ligue 1 am Samstagnachmittag sicherlich nicht ganz standhalten - am Ende stand nach 0:1-Rückstand ein 5:2-Sieg für Werder.

Doch die Franzosen bestimmten insbesondere die Anfangsphase der Partie - und kamen folgerichtig zur 1:0-Führung durch Bangré (14.): Der Rechtsaußen zog in die Mitte, schloss ins lange Eck ab, Werder-Keeper Pavlenka konnte nichts mehr ausrichten; in der 28. Minute gegen Cissoko indes war Bremens Nummer eins auf dem Posten. Anschließend steigerte sich der zuvor zu pomadig auftretende SVW - und kreierte seinerseits erste Chancen.

Njinmah scheitert - und legt ab

Mehrfach war es der als rechter Schienenspieler umfunktionierte Angreifer Burke, der gefährliche Aktionen mit seinen Hereingaben einleitete: etwa einen Abschluss von Njinmah (32.) und Bittencourt (35.) - später (43.) noch einmal von Njinmah, der erneut scheiterte. In der 37. Minute indes hatte Schmid per Flachschuss zum Ausgleich getroffen, nachdem wieder Njinmah per Kopf einen langen Ball von Jung abgelegt hatte.

Mit elf Wechseln startete Werder in die zweite Hälfte, die nach einem vermeintlichen Foul an Kownacki per Strafstoß einen denkbar günstigen Beginn nahm: Füllkrug verwandelte im oberen linken Eck (48.). Und der Nationalstürmer hätte kurz darauf fast auf 3:1 erhöht, löffelte den Ball aber an die Querlatte. Stattdessen glich wiederum Toulouse aus: Onaiwu nickte freistehend eine Flanke von Chaibi ein (57.).

Kownacki trifft im nächsten Testspiel

Dann ging es wieder auf die andere Seite: Erst scheiterte Friedl in der 61. Minute mit einer guten Kopfball-Aktion, nur wenige Sekunden darauf nickte Kownacki eine Ecke von Gruev zum 3:2 ein. Der Neuzugang aus Düsseldorf hatte schon in den bisherigen beiden Bremer Testspielen getroffen.

Und auch Füllkrug kam in der 72. Minute doch noch zu seinem zweiten Treffer, verwertete eine flache Freistoßhereingabe von Schmidt. Der auffällige Kownacki erzielte ebenfalls noch seinen zweiten Treffer (82.), Woltemade hatte die Vorlage geliefert. Für Werder war es nach den zwei Vorbereitungsspielen gegen die Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (2:1) und VfB Oldenburg (3:1) der dritte Sieg.

Werder 1. Hälfte: Pavlenka - Rapp, Stark, Salifou - Burke, Stage, Jung - Bittencourt, Schmid - Njinmah, Ducksch

Werder 2. Hälfte: Zetterer - Pieper, Groß, Friedl (73. Ihendu) - Mbom, Gruev, Opitz - Schmidt, Woltemade - Füllkrug, Kownacki