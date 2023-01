"Wir haben die Schlacht überlebt": Werder besiegt Murcia im ersten Test

Der SV Werder Bremen hat das erste Testspiel während des einwöchigen Trainingslagers in Spanien mit 2:0 gegen Real Murcia gewonnen, auch wenn der spanische Drittligist den Bundesligisten vor allem körperlich ganz schön forderte.

Aus Bremens Trainingslager in Murcia (Spanien) berichtet Tim Lüddecke

"Das Ergebnis passt, zu null gespielt - und trotz alledem hat man uns sicherlich auch angemerkt, dass der gestrige Tag sehr intensiv war", sagte Werder-Coach Ole Werner über die Partie, die der aktuelle Tabellenneunte der Bundesliga ohne Kapitän Marco Friedl und den serbischen WM-Fahrer Milos Veljkovic bestreiten musste, auch Jens Stage und Eren Dinkci wurden lediglich individuell belastet. Die Tore in der Pinatar Arena erzielten vor rund 250 Zuschauern Niklas Schmidt (11.) und Tom Berger (25.).

"Man hat unserem Spiel angemerkt, dass wir relativ viel durchgemischt haben und der eine oder andere Spieler gefehlt hat, der uns im Aufbau guttut. Unter dem Strich ging es für uns darum, intensiv Fußball zu spielen", so Werner weiter, "und der Gegner hat uns, was das angeht, wirklich gefordert. Es war ein sehr hartes Spiel." Gerade in der ersten Hälfte hatte auf Bremer Seite auch ein größerer Unmut über die Spielleitung sowie die Zweikampfbewertung des Schiedsrichters Diaz Escudero geherrscht.

Werner: "Damit rechnen, dass der Patriotismus durchkommt"

"Es war in der ersten Halbzeit schon sehr wild. Ich glaube auch, dass der Schiedsrichter keinen richtig guten Job gemacht hat", erklärte Bremens Chefcoach: "Man muss in Freundschaftsspielen damit rechnen, dass bei dem einen oder anderen etwas der Patriotismus durchkommt. Den Eindruck hatte ich in der ersten Halbzeit."

Mit einem Schmunzeln fomulierte der 34-Jährige dann auch sein Fazit: "Wir haben die Schlacht überlebt und nicht zurückgesteckt. Das kann man heute zumindest auch mitnehmen, dass wir darauf positiv reagiert haben."

Nach einer ersten Torchance für den spanischen Drittligisten in der 6. Spielminute lenkten die Bremer das Geschehen allmählich gen gegnerisches Tor. Erst ging ein Abschluss von Leonardo Bittencourt am langen Pfosten vorbei (9.), dann traf Schmidt nach feinem Spielvortrag: Anthony Jung war über links durchgebrochen - nach seiner Hereingabe landete der Ball beim Torschützen, der aus der Distanz platziert abschloss.

Berger trifft erneut für die Profis

Auch dem Treffer zum 2:0 ging eine sehenswerte Entstehung voraus, nachdem Jung einen langen Ball auf den in den Strafraum aufgerückten Mitchell Weiser spielte, der auf Berger ablegte - und der Spieler aus Werders U 23 vollendete. Schon beim 1:0-Sieg vor Weihnachten gegen den SV Meppen hatte der 21-Jährige getroffen.

Für den zweiten Durchgang wechselten die Bremer auf zehn Positionen durch, lediglich Torschütze Schmidt verblieb auf dem Feld. Gerade die erste Viertelstunde nach Wiederanpfiff waren jedoch die Spanier präsenter, in der 55. Minute hatte Pedro Leon eine erste aussichtsreiche Chance zum Anschlusstreffer, kurz darauf kam Pablo Ganet völlig frei vor Werder-Keeper Jiri Pavlenka zum Kopfball - es blieb beim 2:0. Offensiv trat Werder selbst kaum noch in Erscheinung.

Erfreulich war wiederum, dass Manuel Mbom nach seinem im April erlittenen Achillessehnenriss erstmals wieder in einem Werder-Spiel auf dem Platz stand, er wurde ab der 70. Minute in der Mittelfeldzentrale für Torschütze Schmidt eingewechselt.