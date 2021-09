Braunschweig: "Offensiv zu harmlos, defensiv zu schlafmützig"

Braunschweig verliert das Spiel in Duisburg bereits in der lethargischen Anfangsphase der Löwen. Lichtblicke sind die Schlussphase und Außenbahnspieler Maurice Multhaup.

Die Braunschweiger Löwen mussten am Samstag in Duisburg ihre erste Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen. Nach einem 0:3-Rückstand kämpften sie sich zwar noch auf ein 2:3 heran, doch die Anschlusstreffer von Kobylanski (79.) und Strompf (90.+2) in der Schlussphase kamen zu spät. "Ich denke, es war ein schönes Spiel für die Zuschauer im Stadion. Für mich und meine Mannschaft eher nicht", resümierte Cheftrainer Michael Schiele trocken.

Die Probleme sah er vor allem im ersten Durchgang, in dem der MSV nach 22 Minuten bereits 2:0 führte. "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht so drauf, wie ich es von meinen Jungs kenne. Es fehlten Galligkeit und Torabschlussaktionen, außerdem haben wir zu viele Fehlpässe gespielt. Da hatte uns der Gegner vor allem offensiv etwas voraus", analysierte der 43-Jährige. Sein Fazit: "Insgesamt waren wir über die 90 Minuten in der Offensive zu harmlos und in der Defensive bei einigen Aktionen zu schlafmützig."

In entscheidenden Momenten hat Multhaup noch Luft nach oben

Zu den Lichtblicken im Team gehörte Flügelspieler Maurice Multhaup. Der 24-Jährige rannte, war mutig und in der lethargischen Anfangsphase der Löwen so etwas wie derjenige, der für größeres Aufsehen bei den Gästen sorgte. "Wenn er in den entscheidenden Momenten noch besser wird, ist er noch schwerer aufzuhalten", sagte Schiele. Gemeint waren damit Aktionen im und um den Strafraum. Da gab es Schattenseiten in Duisburg. Multhaup wird noch zu oft in letzter Sekunde gestoppt, weil er sich den Ball zu weit vorlegt, manchmal zu überhastet oder zu spät den Abschluss sucht und den besser postierten Mitspieler übersieht.

Schon am Mittwoch im Nachholspiel bei der U 23 des SC Freiburg, die am Sonntag überraschend Viktoria Berlin schlug, hat er die Chance, weitere Duftmarken zu setzen. "Mit vollem Fokus" werde man in den Breisgau fahren, betonte Schiele. Am Wochenende steht dann mal wieder ein Heimspiel an - gegen den Tabellenvierten, den SV Waldhof Mannheim.