Lauberbach trifft viermal: Braunschweig filetiert Kiel mit 7:0

Holstein Kiel kam im 120-minütigem Test am Donnerstag gegen Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig böse unter die Räder.

Keine Frage, Mann des Spiels beim 7:0-Kantersieg Braunschweigs gegen Kiel war Eintracht-Angreifer Lauberbach, der mit vier Treffern kräftig Eigenwerbung betrieb.

Über viermal 30 Minuten ging es in Rotenburg/Wümme, wo (natürlich) Lauberbach den Torreigen eröffnete (7.). Nachdem er in der 12. Minute per Elfmeter an Störche-Keeper Schreiber scheiterte, traf der 24-Jährige noch zum 2:0 (35.) und 5:0 (58.) - zwischenzeitlich trugen sich auch Pena Zauner (47., 60.) und Multhaup (45.) in die Torschützenliste ein.

Dem ehemaligen Kieler Lauberbach, seit dem 5. Spieltag bei den Löwen nur noch als Einwechselspieler zum Zug gekommen, war es auch vorbehalten, nach 69 Minuten den Endstand im Zweitliga-Duell herzustellen.

"Natürlich hätte ich lieber in den Ligaspielen getroffen"

"Es tut einem immer gut, wenn man Tore erzielt", sagte der Mann des Nachmittags in Rotenburg. "Ich bewerte das aber nicht über. Natürlich hätte ich lieber in den Ligaspielen getroffen. Wir haben heute als gesamte Mannschaft einen Top-Job gemacht. Das Ergebnis spricht für uns, von daher sind wir heute happy", so Lauberbach auf der BTSV-Website weiter.