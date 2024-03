Brasiliens Matchwinner in Wembley: Endrick ante portas

Seit 30 Jahren hatte Rekordweltmeister Brasilien keinen so jungen Torschützen mehr wie Endrick (17) - der gegen England gezeigt hat, warum er Real Madrid so viel Geld wert war.

Weil auch Brasilien gegen England ein Freundschaftsspiel sein kann, ließen die Spieler von Real Madrid ihrer Freundschaft nach Schlusspfiff freien Lauf: Der Engländer Jude Bellingham umarmte herzlich die Brasilianer Vinicius Junior, Rodrygo - und Endrick, den 17 Jahre jungen Matchwinner. Von dem heute die halbe Fußballwelt spricht.

Noch trägt Endrick zwar das Vereinstrikot des brasilianischen Traditionsklubs Palmeiras (Sao Paulo). Wenn er im Juli seinen 18. Geburtstag feiert, geht es allerdings zu den Königlichen, die sich das nächste brasilianische Toptalent bereits im Dezember 2022 gesichert hatten - nur zwei Monate nach dessen offiziellem Pflichtspiel-Debüt. Für rund 70 Millionen Euro.

Damals wurde der spanische Rekordmeister, der schon früh - und erfolgreich - auf die Karten Vinicius Junior und Rodrygo gesetzt hatte (für je rund 45 Millionen Euro), für diesen waghalsigen potenziellen Königstransfer noch teilweise belächelt. Spätestens seit Samstagabend dürfte sich das erledigt haben.

Das reine Versprechen an die Zukunft ist seit Dezember 2022 längst auch in die Gegenwart eingetaucht. 66 Pflichtspiele für Palmeiras hat der Teenager inzwischen hinter sich, immerhin 18 Tore hat der typisch brasilianische Mittelstürmer dabei geschossen. Im Herbst 2023 allerdings ganze sechs Treffer an den letzten acht Spieltagen eines enorm engen Meisterrennens. Mit erfolgreichem Ausgang.

So wie am Samstagabend in Wembley, als Linksfuß Endrick seinen dritten Kurzeinsatz in der brasilianischen Nationalmannschaft mit seinem ersten Treffer krönte - dem einzigen des Spiels. Es war ein simpler Abstauber, Sekunden vor Abpfiff vergab er zudem noch eine Großchance, doch es waren nicht diese Szenen, die das Versprechen - auf solch einer Bühne - bereits wie jede Menge Wirklichkeit anmuten ließen.

Ein 17-Jähriger spricht über Bobby Charlton

Das Selbstverständnis, sofort überlegte Hackentricks und sonstige Finten einzustreuen, die Ballführung, Dynamik und Geradlinigkeit hinterließen Eindruck. Und einen Eintrag in den Fußball-Geschichtsbüchern. Endrick, der jüngste Torschütze der Selecao seit Ronaldo 1994. Eine Parallele, die am Samstagabend nicht zum ersten Mal bemüht wurde. Aber zum ersten Mal konnte sich auch Fußball-Europa davon überzeugen. Endrick ante portas. Das "nächste große Ding" steht vor der Tür.

"Er kommt vom Platz und spricht mit den brasilianischen Medien über Bobby Charlton", berichtete der Südamerika-Experte Tim Vickery bei BBC Radio 5 Live ungläubig. Nicht nur der ausgefallene Torjubel hatte schon etwas extrem Routiniertes. Endrick ist kein junges Reh mehr, dafür steht er mit seinen 17 Jahren längst auf viel zu durchtrainierten Oberschenkeln. "Wenn er die Einstellung behält, die er bis jetzt gezeigt hat", ist sich Brasiliens neuer Nationaltrainer Dorival Junior sicher, "wird er ein wichtiger Name im brasilianischen und im Weltfußball".

In den Fußstapfen und an der Seite seiner gar nicht mal viel älteren Landsleute scheint Endrick bei Real Madrid perfekt aufgehoben zu sein. Wo junge Senkrechtstarter von erfahrenen Allesgewinnern lernen können und von Trainer-Koryphäe Carlo Ancelotti behutsam an die ganz große Bühne herangeführt werden - die Endrick nun schon betreten hat.

Matchwinner für den Rekordweltmeister in Wembley, viel mehr geht doch gar nicht. Außer vielleicht das erste Mal dort vorzuspielen, wo er ab Sommer die nächsten Schritte, die nächsten Finten, die nächsten Tore machen soll. Am Dienstagabend (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) tritt Brasilien in Spanien an. Und Endrick zum ersten Mal im Estadio Santiago Bernabeu. Einschüchtern wird ihn die Kulisse nicht.