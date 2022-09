Rassistischer Zwischenfall bei Brasiliens deutlichem Sieg

Die brasilianische Nationalmannschaft hat ihr Freundschaftsspiel gegen Tunesien klar mit 5:1 gewonnen. Bei der Begegnung in Paris kam es zu einem rassistischen Zwischenfall.

Traf zum zwischenzeitlichen 2:1 für Brasilien: Richarlison. AFP via Getty Images

Brasiliens Trainer Adenor Leonardo Bacchi, bei dem Neymar von Beginn an spielte, sah bereits in der 11. Minute, wie sein Team in Führung ging: Raphinha köpfte eine Flanke von Casemiro sehenswert über den tunesischen Keeper Dahmen hinweg.

Die Tunesier, bei denen Skhiri vom 1. FC Köln im Mittelfeld begann, kamen zum Ausgleich durch Talibi (18.), der jedoch von Richarlison prompt zunichte gemacht wurde (19.). Nach dem Treffer des Brasilianers und bei dessen Jubel kam es zu einem mutmaßlichen rassistischen Zwischenfall: Eine Banane flog in Richtung des Stürmers.

Noch vor dem Spiel, das Neymar (29.), erneut Raphinha (40.) und Pedro (74.) schließlich entschieden, hatten sich die brasilianischen Spieler vor einem Schild mit der Aufschrift "Ohne unsere schwarzen Spieler hätten wir keine Sterne auf unserem Trikot" versammelt. Die Sterne stehen für die fünf Weltmeister-Titel, die Brasilien gewonnen hat.

Wie der brasilianische Verband mitteilte, bekräftige er "seine Position zur Bekämpfung von Rassismus."