Joker Malcom hellwach in der Verlängerung - Brasilien verteidigt Gold gegen Spanien

Brasilien gewinnt das Traumfinale des Olympischen Fußballturniers und verteidigt damit seine Goldmedaille von 2016. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung, als Joker Malcom den 2:1-Siegtreffer für die Selecao erzielte. Damit hat seit 1992 kein europäisches Team mehr bei Olympia gewonnen.

Brasilien und Spanien traten das Finale mit keinen personellen Überraschungen an - die Selecao bot Herthas Matheus Cunha im Sturm zusammen mit Evertons Richarlison auf, bei den Spaniern stand der Leipziger Dani Olmo in der Startelf, die vom Ex-Dortmunder Merino aufs Feld geführt wurde. Bei den Brasilianern schritt der 38-jährige Routinier Dani Alves als Spielführer zur Seitenwahl.

Diego Carlos verhindert Eigentor akrobatisch

Als der Anpfiff erfolgt war, begaben sich beide Mannschaften erstmal auf Beschnupperungskurs. Rund eine Viertelstunde passierte in beiden Strafräumen nichts, "safety first" war das Motto. Erst in der 17. Minute brannte es erstmals im Strafraum der Südamerikaner, als Dani Olmos Kopfball-Ablage auf Oyarzabal von Abwehrmann Diego Carlos akrobatisch geklärt wurde. Weil der Brasilianer dabei aber fast ein Eigentor fabrizierte, musste er den Ball in einer zweiten Rettungsaktion auch noch von der Torlinie schlagen.

Richarlison hämmert Elfmeter drüber - Geschenk für Matheus Cunha

Spanien hatte also die zunächst bessere Torchance, die dominantere Spielweise zeigten allerdings die Brasilianer - der Titelverteidiger stellte das aktivere Team, auch wenn dieses Engagment sich nicht in Tormöglichkeiten niederschlug. Bis zur 37. Minute zumindest: Dann sprang Spaniens Torwart Unai Simon an einer Flanke vorbei und räumte dabei Matheus Cunha voll ab - der australische Referee Christopher Beath bemühte den VAR und zeigte dann auf den Elfmeterpunkt. Richarlison trat an, verzögerte kurz und hämmerte dann das Leder über den Querbalken (38.).

Geschenk zur Führung: Matheus Cunha trifft zum 1:0 für Brasilien. Getty Images

Spanien also im Glück, doch bis zur Halbzeit sollte dies nicht halten. Als Claudinhos Flanke in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts in den Strafraum segelte, hielt Dani Alves den Ball mit letztem Einsatz im Spiel. Seine "Kerze" plumpste Matheus Cunha vor die Füße und weil sich drei spanische Abwehrspieler komplett verschätzten, konnte Herthas Offensivspieler die Kugel seelenruhig aus zehn Metern ins rechte Eck platzieren (45.+2). Der Titelverteidiger aus Südamerika war auf Gold-Kurs nach Abschnitt eins.

Chancen-Feuerwerk nach Wiederbeginn - Traumtor von Oyarzabal

Hatte die erste Hälfte gemächlich begonnen, ging es nach dem Seitenwechsel im Eiltempo weiter. Spaniens Stürmer Oyarzabal nahm Pedris Zuspiel direkt, traf aber nur die Hacke seines eingewechselten Kollegen Carlos Soler, so dass dieser das mögliche 1:1 verhinderte (48.). Nur vier Minuten später konterte die Selecao schulmäßig, doch Richarlison blieb das Schusspech treu, als er alleine vor dem Tor nur die Unterkante der Latte traf, weil die Wade von Keeper Unai Simon noch dran war. Nun verdiente sich das Finale diesen Stellenwert, denn die spanische Maschinerie kam immer besser ins Rollen - und wurde belohnt: Carlos Soler flankte zentimetergenau auf Oyarzabal und diesmal verstellte niemand mehr den Einschlag. Der Stürmer von Real Sociedad nahm den Ball volley und schickte ihn in den linken Winkel zum 1:1-Ausgleich (61.).

Mit links in den Knick: Spaniens Mikel Oyarzabal markiert den Ausgleich. AFP via Getty Images

Gil und Bryan verzweifeln - doppeltes Lattenpech für Spanien

Knapp eine halbe Stunde vor dem Ende der regulären Spielzeit ging es folglich von vorne los und immer mehr deutlicher schlich sich die Bedeutung dieses Spiels in die Aktionen der Akteure ein - es wurde wieder etwas weniger risikoreich und es wurde etwas nickeliger. Erst in der Schlussphase wurde es vor dem Tor der Brasilianer wieder brenzlig - erst landete Gils Flanke auf der Latte, dann drosch Bryan die Kugel erneut an den Querbalken. Keine Frage, die Spanier wollten die Entscheidung noch erzwingen, mussten aber in die Verlängerung.

Verlängerung: Malcom nutzt Vallejos Nachlässigkeit

Joker Malcom als Matchwinner für Brasilien mit dem Tor zum 2:1 in der Verlängerung. Getty Images

Zehn Minuten dauerte es dann, bis es das erste Mal richtig zur Sache ging. Der Brasilianer Arana passte scharf in den Fünfer, doch Keeper Unai Simon fuhr die Arme aus und entschärfte den Ball vor dem heranfliegenden Richarlison (101). Nach dem letzten Seitenwechsel passierte es dann doch noch - der bei den Iberern eingewechselte Vallejo ließ sich nach Antonys klasse Zuspiel auf der rechten Abwehrseite von Malcom düpieren und der für Matheus Cunha eingewechselte Offensivmann versenkte die Kugel im langen Eck - Keeper Unai Simon versuchte, den Schuss aus leicht spitzem Winkel noch zu parieren, doch auch wenn er dran war, den Einschlag konnte er nicht mehr verhindern (108.).

Spanien war nun maximal gefordert, zwölf Minuten blieben ihnen noch, doch die Aktionen gerieten zu hektisch, als dass der Titelverteidiger nochmal ins Wanken gekommen wäre. Und so verteidigte Brasilien seine Goldmedaille von 2016, als die Südamerikaner in Rio die deutsche Auswahl dramatisch im Elfmeterschießen bezwungen hatten.