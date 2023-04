Brandt: "Haben jetzt noch mehr Druck als sowieso schon"

Der BVB ist miserabel aus der Länderspielpause gekommen und hat zwei ganz wichtige Spiele verloren. Nach dem Pokalaus in Leipzig fanden die Borussen klare Worte.

Am Samstag verloren die Dortmunder mit 2:4 in München, dadurch musste der auch die Tabellenführung abgeben. Viel Zeit zum Nachdenken gab es nicht, denn am Mittwoch stand in Leipzig das Pokalviertelfinale an. Und auch das wurde verloren (0:1).

Nur Timo Werner schaffte es in den ersten 45 Minuten, Gregor Kobel zu überwinden. Weitere Treffer lagen absolut in der Luft. "Wir haben es in der ersten Hälfte überhaupt nicht geschafft, dass wir am Ball bleiben. Leipzig war sehr aggressiv im Gegenpressing. Uns hat das Dagegenhalten gefehlt. Wir haben uns immer wieder in Schwierigkeiten gebracht, haben immer wieder ins Pressing reingespielt", sagte der BVB-Keeper, der bester Dortmunder war und nach seinem Patzer in München eine starke Reaktion zeigte.

Mehr Dezibel in der Halbzeitpause

Allerdings half auch ein starker Keeper den Dortmundern in Leipzig nicht. In der Pause wurde es auch mal etwas lauter, kein Wunder nach diesem Vortrag in den ersten 45 Minuten. "Wir haben es heute nicht verdient, das Spiel zu gewinnen. Offensiv waren wir absolut harmlos und defensiv zu offen. Wir haben es gerade in der ersten Halbzeit nicht geschafft, überhaupt einen Ball zu halten", monierte Julian Brandt.

Nach der Pause wurde es defensiv zwar besser, nach vorne ging aber so gut wie gar nichts, erst in der Schlussphase kamen die Borussen zu Chancen durch Donyell Malen und Jamie Bynoe-Gittens.

Der BVB droht alles zu verspielen

Nach dem Aus in der Champions League ist mit dem Pokal-Aus der nächste Titel verspielt. Und in der Liga müssen die Dortmunder erst einmal wieder den Bayern hinterherlaufen. "Wir haben jetzt zwei sehr bittere Niederlagen hintereinander kassiert, haben ein bisschen eine aufs Maul gekriegt. Jetzt gilt es sich zu sammeln und das nächste Spiel zu gewinnen", forderte Kobel. Und Brandt stimmte ein: "Wir sind beschissen nach der Länderspielpause gestartet und du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Jetzt müssen wir gegen Union gewinnen und haben noch mehr Druck als sowieso schon."

Mit einer Niederlage am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) würden die Dortmunder Platz zwei an Union verlieren. Es braucht auf jeden Fall schnell Ergebnisse, um nicht den dritten Titel auch noch binnen weniger Tage zu verspielen.