Am Ende zu neunt: Benfica scheitert im Pokal in Braga

Der portugiesische Tabellenführer Benfica ist im Viertelfinale des nationalen Pokals ausgeschieden. Der Klub von Roger Schmidt verlor nach turbulenter Partie in Braga im Elfmeterschießen.

Dabei begann für den Traditionsklub aus Portugals Hauptstadt, der zum Ende der Transferfrist mit dem Verkauf von Enzo Fernandez zum FC Chelsea eine der größten Ablösesummen der Geschichte eingestrichen hatte, alles nach Plan. Goncalo Guedes brachte den Primus der portugiesischen Liga beim Tabellendritten in Führung (15.).

Bah und das Foul an Pizzi

Doch dann folgte die 31. Minute, in der Rechtsverteidiger Bah im Mittelfeld mit vollem Gewicht auf das Sprunggelenk von Gegenspieler Pizzi stieg und diesen so zu Fall brachte. Zunächst sah Bah nur die Gelbe Karte, doch nach Video-Review erhielt Bah aufgrund des Schwere des Foulspiels die Rote Karte. Pizzi spielte bis zur Pause weiter, blieb dann aber in der Kabine.

Nur zwei Minuten waren in der Überzahl gespielt, als Al Musrati für die Gastgeber zum 1:1 ausglich (36.). Im weiteren Spielverlauf fielen bis zum Ende der Verlängerung keine weiteren Treffer. Wohl aber gab es gleich acht weitere Gelbe Karte - und eine Gelb-Rote für Benficas Morato (120.), sodass die Schmidt-Elf am Ende nur noch eine -Neun war.

Aursnes vergibt, Braga siegt

Im Elfmeterschießen trafen schließlich auf beiden Seiten alle Schützen mit Ausnahme des Norwegers Aursnes, sodass Braga ins Pokal-Halbfinale einzog. Benfica verpasste dagegen erneut den Einzug unter die letzten Vier, nachdem 2021/22 schon im Achtelfinale gegen den späteren Double-Gewinner FC Porto Schluss gewesen war.

Im nächsten Pflichtspiel tritt Benfica nun am kommenden Mittwoch (21 Uhr) im Achtelfinalhinspiel der Champions League beim Club Brügge an. Braga spielt schon am Sonntag (21.30 Uhr) in der Liga auf Madeira bei Maritimo Funchal.