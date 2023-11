Suarez-Hattrick in 19 Minuten sorgt für Hochspannung im Titelrennen

Wer wird brasilianischer Meister? Dank einer Sternstunde von Altstar Luis Suarez ist Tabellenführer Botafogo nur noch eine von mehreren realistischen Antwortmöglichkeiten.

Der Hattrick war lupenrein, wie es die Definition in Deutschland erfordert. Nur 19 Minuten benötigte Luis Suarez zwischen der 50. und der 69. Spielminute für drei Tore, die aus einem 1:3-Rückstand für Gremio Porto Alegre gegen Spitzenreiter Botafogo aus Rio de Janeiro einen 4:3-Vorsprung machten - diesen brachte der traditionsreiche Aufsteiger schließlich über die Zeit.

Mit einem Tor durch die Beine von Torhüter Gabriel Grando hatte der ehemalige Atletico- und Chelsea-Stürmer Diego Costa Botafogo in Führung gebracht, die Junior Santos per Abstauber und Marlon Freitas per Direktabnahme nach dem schnellen Ausgleich durch Everton Galdino zurückeroberten und kurz nach dem Seitenwechsel ausbauten. Dann begann die Suarez-Show.

Zunächst verlud der Uruguayer mit einem Haken rechts im Strafraum die verbliebene Verteidigung und vollstreckte mit links ins kurze Eck (50.). Nur wenig später traf er nach einem hohen Zuspiel aus ähnlicher Position mit dem ersten Kontakt und rechts ins lange Eck (53.). Dorthin schoss er auch in der 69. Minute nach feinem Doppelpass und dynamischem Lauf durch die Mitte. Die mittlerweile 36 Jahre alte Sturmlegende lieferte das volle Programm.

Wechsel zu Messi nach der Saison?

Durch den Comeback-Sieg beim Tabellenführer hat Gremio zu Botafogo aufgeschlossen, das zwar ein Spiel weniger bestritten, nun aber seinen 13-Punkte-Vorsprung aus der Hinrunde verspielt hat. Das Meisterrennen in der brasilianischen Serie A könnte spannender kaum sein: Sechs Spieltage vor Schluss hat auch Titelverteidiger Palmeiras 59 Punkte, einen beziehungsweise drei Zähler dahinter lauern Red-Bull-Ableger Bragantino und Pokalsieger Flamengo.

Für Suarez könnten es drei der letzten Tore für den einstigen Klub von Ronaldinho gewesen sein. Er wird nach der Saison mit einem Wechsel zu Inter Miami und seinem ehemaligen Sturmpartner Lionel Messi in Verbindung gebracht.