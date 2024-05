Panthers verpassen Bruins erneut den Knockout

Die Florida Panthers haben es wieder getan. Wie schon im Vorjahr schaltet das Team aus dem Sunshine State die favorisierten Boston Bruins in den Playoffs aus. Auch für die Colorado Avalanche ist Endstation.

Die Florida Panthers haben die Boston Bruins dank Gustav Forsling wie schon im Vorjahr in den Stanley Cup Playoffs ausgeschaltet. Durch den dritten Auswärtssieg in Serie setzte sich das Team aus Sunrise in der Best-of-seven-Viertelfinalserie mit 4:2 durch, Florida bekommt es im Halbfinale mit den New York Rangers zu tun.

Für die Panthers, die Boston in der vergangenen Saison auf ihrem Weg ins Finale in der ersten Runde bezwungen hatten (4:3), traf der Schwede Forsling am Freitag (Ortszeit) spät zum 2:1-Sieg (59.). Nach der Führung der Bruins durch Pavel Zacha (20.) hatte Anton Lundell (33.) ausgeglichen. Forsling ist der erste Verteidiger in der Franchise-Geschichte der Panthers, der eine Play-off-Serie entschied.

Das Duell mit den Rangers beginnt für Florida am Mittwoch. New York war durch ein 4:2 über die Carolina Hurricanes weitergekommen und als erster Klub ins Halbfinale eingezogen. Die Panthers waren im Vorjahr in der Finalserie klar an den Vegas Golden Knights gescheitert (1:4).

Stars warten auf Oilers oder Canucks

Auch die Dallas Stars haben die nächste Runde erreicht. Das Team aus Texas setzte sich nach zweifacher Verlängerung mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) bei den Colorado Avalanche durch, um die Serie ebenfalls mit 4:2 für sich zu entscheiden. Matt Duchene schoss in der zwölften Minute der zweiten Verlängerung die Stars zum Sieg.

Dallas muss noch auf seinen Gegner in der nächsten Runde warten. Dies sind entweder die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl oder die Vancouver Canucks, Vancouver führt mit 3:2 Siegen.