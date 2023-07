Borges und Gumpert: Zwei Jungstörche, die durchstarten wollen

Bei U-23-Teams stehen oft diejenigen Spieler im Fokus, denen der Sprung in die Profi-Mannschaft zugetraut wird. Holstein Kiel II hat diesbezüglich mit Lenny Borges, der auch schon beim AC Mailand und dem FC Bayern München Station machte, und Noah Gumpert zwei heiße Eisen im Feuer.

Personelle Umbrüche gehören bei U-23-Teams in der Regionalliga zur alljährlichen Routine. Auch bei Holstein Kiel II stand ein solcher in der kurzen Sommerpause an. Talente kommen und gehen, doch längst nicht allen Spielern ist anschließend der Sprung in eine höhere Liga vergönnt. An der Kieler Förde stiegen jüngst Colin Kleine-Bekel und Niklas Niehoff ins Profi-Lager der Störche auf.

Wer könnte also auf ihren Spuren wandeln? "Die Konstellation mit einer Mannschaft in der zweiten und vierten Liga ist top. Viele Bundesligisten kämpfen mittlerweile wieder darum, ein Ausbildungsteam in der Regionalliga zu stellen. Der Gedanke über das Regionalliga-Team ins Profi-Team aufrücken zu können, muss jeden jungen Spieler antreiben", sagt Dominik Peitz, Direktor des Kieler Nachwuchsleistungszentrums.

In der Saisonvorbereitung beschritten die U-23-Störche neue Wege: Auf Einladung der Regionen Nova Scotia, New Brunswick und Prince Edward Island absolvierten die Kieler ein zehntägiges Trainingslager an der kanadischen Ostküste. An Bord des Transatlantikflugs saßen auch Noah Gumpert und Lenny Borges, die in ihre zweite Saison bei den Jungstörchen gehen und nun endgültig durchstarten könnten.

Borges: Vom HSV nach Mailand

Borges klopfte bereits ans Tor der großen weiten Fußballwelt, als er mit 18 Jahren seinen Ausbildungsverein Hamburger SV verließ und 2019 zum AC Mailand wechselte, doch Verletzungen und die Corona-Pandemie bremsten den steilen Aufstieg des talentierten Außenverteidigers aus. Nach einer zwischenzeitlichen Ausleihe an den damaligen Drittligisten FC Bayern München II in der Saison 2020/21 kehrte er in die Lombardei zurück. Im Februar 2023 heuerte der mittlerweile vertragslose Borges bei Holsteins U 23 an, musste aber zunächst seinen Trainingsrückstand aufarbeiten.

Mit Erfolg! Im Regionalliga-Saisonendspurt kam Borges wieder zum Einsatz, deutete sein großes Potenzial auf der Außenbahn an. Mit nunmehr 22 Jahren könnte sich Borges - vorausgesetzt er bleibt verletzungsfrei - im zweiten Anlauf für höhere Aufgaben empfehlen.

Im Fokus steht auch Noah Gumpert. Der 20-Jährige ist nach seiner Premierensaison im Kieler Trikot fester Bestandteil des U-23-Grundgerüsts. Doch auch Gumpert benötigte eine gewisse Anlaufzeit, um im Störche-System Fuß zu fassen. Nach seinem Wechsel von Altona musste er zunächst auf der ungeliebten Außenbahn oder als hängende Spitze agieren, ehe er sich einen Platz im zentralen Mittelfeld eroberte und in der Rückrunde mit seinen sieben Saisontoren maßgeblich am vorzeitigen Klassenerhalt hatte. Borges und Gumpert - zwei Jungstörche, die durchstarten aber nicht abheben sollten.