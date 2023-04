Bonn ringt die Löwen nieder - Crailsheim schenkt Bamberg ein

Am Samstagabend begann der 32. Spieltag der BBL. Spitzenreiter Bonn hielt sich gegen Braunschweig schadlos. Chemnitz bleibt an den Play-off-Plätzen dran, Crailsheim vergrößerte die Distanz nach ganz unten.

Vier Tage nach dem großen Sieg im Topspiel haben die Telekom Baskets Bonn auch ihre Pflichtaufgabe bewältigt - und stehen weiter souverän an der Spitze der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo gewann ihr Heimspiel gegen Abstiegskandidat Löwen Braunschweig am Samstag mit 89:78 (47:44), hatte bei ihrem 16. Ligasieg in Serie allerdings mehr Mühe als erwartet.

Shorts geht erneut voran

Bonn steht mit 29:2 Siegen vor dem deutschen Meister Alba Berlin (29:3), der bereits ein Spiel mehr absolviert hat. Am vergangenen Dienstag hatte Bonn im direkten Duell (84:77) beeindruckt und die Tabellenführung erobert. Zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde haben die Baskets nun beste Chancen, sich das Heimrecht bis zum Ende der Play-offs zu sichern.

Bonns Point Guard TJ Shorts II war mit 24 Punkten erneut bester Werfer der Begegnung, dicht auf den Fersen war ihm allerdings Braunschweigs David Krämer mit 23 Zählern. Die Gäste wehrten sich nach Kräften und verloren erst in der Schlussphase ein wenig den Anschluss. Die Löwen (10:22) stehen unmittelbar vor den Abstiegsrängen und müssen weiter zittern.

Oldenburg festigt Rang vier - Bambergs Chancen schwinden

Im Rennen um die besten Play-off-Plätze gelang den EWE Baskets Oldenburg am Samstag zudem ein überlegenes 93:80 (50:41) gegen den direkten Konkurrenten MHP Riesen Ludwigsburg. Beide Teams sind bereits für die Endrunde qualifiziert, Oldenburg (20:12) festigte mit dem Sieg gegen den Verfolger (18:14) aber den vierten Platz.

Brose Bamberg kassierte am Abend eine Niederlage, die möglicherweise folgenschwer ist: Der einstige Serienmeister unterlag bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 92:101 (36:45) und steht mit 14:18 Siegen weiter außerhalb der Play-off-Ränge. Der direkte Konkurrent Niners Chemnitz schob sich durch ein spät erkämpftes 87:80 (42:50) gegen die Towers Hamburg an Bamberg vorbei und steht nun mit 15:17 Siegen auf Rang neun. Die Würzburg Baskets haben mit der selben Bilanz als Achter den letzten Play-off-Platz inne.

Statistik zum 32. Spieltag

EWE Baskets Oldenburg - MHP Riesen Ludwigsburg 93:80 (23:23,27:18,28:18,15:21)

Punkte EWE Baskets Oldenburg: D. Russell 28, Klassen 17, Ogbe 16, Gravett 8, Agbakoko 6, Leissner 6, Drechsel 5, Holyfield 4, Dileo 3

MHP Riesen Ludwigsburg: Miller 16, Cherry 10, Bähre 9, Dunn 9, Hubb 9, Johnson 9, Bartolo 8, Edigin 5, Jacob Patrick 3, Waardenburg 2

Zuschauer: 6040

Telekom Baskets Bonn - Löwen Braunschweig 89:78 (26:22,21:22,18:15,24:19)

Punkte Telekom Baskets Bonn: Shorts 24, Hawkins 17, Ward 14, Kratzer 8, Tadda 8, Malcolm 7, Herrera 6, Williams 3, Delany 2

Löwen Braunschweig: Krämer 23, Cole 15, Amaize 13, Sleva 10, Myles 6, N. Tischler 4, Turudic 3, Bango 2, Fru 2

Zuschauer: 6000

Hakro Merlins Crailsheim - Brose Bamberg 101:92 (26:18,29:18,26:28,20:28)

Punkte Hakro Merlins Crailsheim: Mikalauskas 21, Batemon 20, Lewis 17, Stuckey 15, Radosavljevic 12, Midtgaard 7, Bleck 6, Maxhuni 3

Brose Bamberg: Simmons 23, Miller 19, Sengfelder 13, Chachashvili 10, Heckmann 7, Reaves 7, Thomas 5, Wohlrath 3, Young 3, Bohacik 2

Zuschauer: 2522

Niners Chemnitz - Hamburg Towers 87:80 (25:21,17:29,18:17,27:13)

Punkte Niners Chemnitz: Velicka 16, Yebo 16, Susinskas 13, W. Clark 10, Uguak 10, Lockhart 9, Richter 8, Weidemann 4, Filipovity 1

Hamburg Towers: Childs 17, Meisner 13, Taylor 13, Polite 11, Samar 10, Schoormann 5, Hinrichs 4, Wohlfarth-Bottermann 4, Philipps 3

Zuschauer: 4552