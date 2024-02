Bonn feiert knappen Overtime-Sieg - Chemnitz schlägt auch Oldenburg

Meister Ulm hat in der BBL auf dramatische Weise seine dritte Niederlage in Serie kassiert. Die Niners Chemnitz gewannen dank eines starken Schlussviertels klar gegen Oldenburg.

Bonns Basketballer feiern einen dramatischen Sieg gegen Meister Ulm - und das auch noch an Karneval. IMAGO/Eibner

Dank einer beeindruckenden Aufholjagd haben die Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga das Prestigeduell gegen Meister ratiopharm Ulm gewonnen. Die Rheinländer setzten sich am Samstagabend in einer Neuauflage des Finales der vergangenen Saison mit 98:97 nach Verlängerung durch und machten dabei einen 21-Punkte-Rückstand wett. Harald Frey verwandelte acht Sekunden vor dem Ende der Verlängerung den entscheidenden Freiwurf.

"Das Spiel hätten wir auf keinen Fall verlieren dürfen", sagte Ulms Karim Jallow nach der Partie enttäuscht bei Dyn. "Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war peinlich. Am Ende war es aber doch noch ein würdiges Karnevalsspiel", sagte Bonns Till Pape, während um ihn herum 6000 überwiegend verkleidete Bonner Fans eine Riesenparty feierten. Bester Werfer bei den Bonnern war Brian Fobbs mit 20 Punkten. Bei den Ulmern glänzte L.J. Figueroa mit 22 Zählern.

Die Niners Chemnitz gewannen dank eines starken Schlussviertels (28:15) klar gegen die EWE Baskets Oldenburg. Nach dem 87:69 steht der Spitzenreiter bei 17 Siegen und drei Niederlagen. Der Tabellenvorletzte Hakro Merlins Crailsheim musste sich den MHP Riesen Ludwigsburg mit 89:100 (44:52) geschlagen geben und hat nach 20 Spielen weiter vier Siege auf dem Konto. Letzter sind die MLP Academics Heidelberg (3:17).

DeAndre Lansdowne zieht zum Korb. IMAGO/Alexander Trienitz

Statistik zu den Spielen

Niners Chemnitz - EWE Baskets Oldenburg 87:69 (20:21,24:22,15:11,28:15)

Punkte Niners Chemnitz: Lansdowne 21, Garrett 20, Ongwae 14, Yebo 9, Van Beck 8, Richter 6, Uguak 5, Lockhart 4

EWE Baskets Oldenburg: D. Russell 15, Brown Jr. 13, Crandall 11, Schoormann 7, Wank 7, Dileo 5, Konontsuk 5, Izundu 4, Ogbe 2

Zuschauer: 4698

Telekom Baskets Bonn - ratiopharm Ulm 98:97 n.V. (11:27,26:27,24:21,30:16,7:6)

Punkte Telekom Baskets Bonn: Fobbs 20, Kennedy 19, Kirkwood 15, Flagg 13, Griesel 13, Frey 7, Sengfelder 4, Watson Jr. 4, Pape 3

ratiopharm Ulm: Figueroa 22, Nunez 16, Jallow 14, Williams 12, Herkenhoff 11, De Paula 9, Klepeisz 8, Jensen 3, Essengue 2

Zuschauer: 6000

Hakro Merlins Crailsheim - MHP Riesen Ludwigsburg 89:100 (22:28,22:24,23:23,22:25)

Punkte Hakro Merlins Crailsheim: Childress 24, Murray-Boyles 21, Cook 15, Smith 12, Stuckey 7, Westermann 6, Baggette 2, Bleck 2

MHP Riesen Ludwigsburg: Graves 23, Lewis 18, Buie 14, Melson 12, Bartolo 10, Roberson 10, Bähre 5, Edigin 5, Mi. Hughes II 3

Zuschauer: 2429

Hamburg Towers - Rostock Seawolves 105:89 (29:24,29:19,25:23,22:23)

Punkte Hamburg Towers: Dziewa 22, Ma. Hughes 21, Wohlfarth-Bottermann 17, King 14, Hinrichs 13, Christmas 9, Möller 5, Krause 2, Meisner 2

Rostock Seawolves: Goodwin 22, Nelson 19, Alston Jr. 18, Amaize 15, W. Clark 7, Lockett 6, Carter 2

Zuschauer: 3400